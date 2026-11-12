Juzgado Contravencional: se suspendió el inicio del juicio por el supuesto desvió de multas

El Tribunal en función de juicio integrado por las juezas Dras. María del Rosario Hinojo, presidenta de trámite, Felicia Barrios y Pilar Medina resolvió por unanimidad suspender el juicio oral en la causa vinculada al Juzgado Contravencional ante el pedido formulado por las defensas de los imputados, luego de que dos de las personas acusadas fueran apartadas del debate tras arribar a acuerdos abreviados .

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"La medida fue adoptada con el objetivo de garantizar el derecho de defensa de quienes continúan sometidos al proceso", afirmaron desde la Justicia.

Antes del inicio de la audiencia, el Dr. Esteban Salinas Seguir, del Ministerio Público de la Defensa, solicitó la aplicación de un juicio abreviado y la suspensión del juicio a prueba (probation) para dos de los imputados quienes fueron apartados del debate tras arribar a acuerdos procesales.

Posteriormente, se realizó la presentación de las partes intervinientes. Por el Ministerio Público de la Acusación participó el fiscal Dr. Diego Funes.

En representación de los imputados intervinieron los defensores Dres. Marcelo Choque, Raúl Domínguez y Hugo Ramos. Asimismo, participaron las Dras. Leonela Lara y Rosario Cejas.

Durante la audiencia, los defensores solicitaron la suspensión del juicio al considerar que los acuerdos alcanzados respecto a dos de los imputados introducen modificaciones que podrían incidir en las estrategias de defensa de quienes continúan en el debate.

En ese sentido, señalaron que resulta necesario contar con las resoluciones correspondientes y adecuar la plataforma fáctica de la acusación, excluyendo los hechos o las circunstancias que correspondan a quienes fueron apartados del juicio.

Resolución del Tribunal

Luego de escuchar los planteos de las partes, el Tribunal dispuso un cuarto intermedio para deliberar y posteriormente resolvió, por unanimidad, hacer lugar al pedido de suspensión formulado por las defensas.

Al fundamentar la decisión, las magistradas señalaron que estas circunstancias, planteadas de manera imprevista al inicio de la audiencia, podrían afectar el ejercicio del derecho de defensa de los restantes imputados, por lo que correspondía garantizar las condiciones procesales necesarias para la continuidad del juicio.

Por estos fundamentos, resolvió suspender el debate oral hasta tanto queden firmes las resoluciones correspondientes de los acuerdos alcanzados con dos de los imputados.

Una vez cumplida esa condición, las partes deberán solicitar a la Oficina de Gestión Judicial la fijación de una nueva fecha para la realización del debate.