Jóvenes de Jujuy podrán capacitarse en liderazgo y habilidades para la vida cotidiana

La Fundación Alas de Águila puso en marcha una Escuela de Liderazgo destinada a jóvenes de entre 15 y 25 años en Jujuy . La iniciativa contempla cinco clases en las que se trabajarán habilidades blandas, comunicación y herramientas para el desarrollo personal.

Religión. Los jóvenes en el Santuario de Río Blanco

Nayara, integrante de la organización, explicó que la propuesta está dirigida tanto a estudiantes secundarios como universitarios y jóvenes que se encuentran definiendo su futuro educativo o laboral.

"Son herramientas que trabajan las habilidades blandas, que ellos aprendan a liderar sus propias vidas y también que sean buena influencia para el entorno", señaló durante una entrevista.

Las habilidades blandas están relacionadas con la capacidad de comunicarse, trabajar con otras personas, resolver problemas y desenvolverse en diferentes situaciones cotidianas.

Durante la entrevista, Nayara sostuvo que estas capacidades no se limitan al ámbito laboral, sino que también se desarrollan en la familia y en la escuela.

"Podemos hacer lo mismo, pero somos diferentes", explicó al referirse a la importancia de los valores y las características personales.

La capacitación abordará temas como identidad y propósito, bases del liderazgo, creatividad y comunicación. También se trabajará sobre las dificultades que pueden presentarse al momento de asumir responsabilidades o tomar decisiones.

Los jóvenes deberán realizar un proyecto social

La formación tendrá una duración de cinco clases y finalizará con un proyecto denominado "Acción de Amor", mediante el cual los participantes deberán desarrollar una actividad destinada a la comunidad.

Según explicaron desde la fundación, la intención es que los conocimientos adquiridos puedan aplicarse en situaciones concretas y no queden únicamente en contenidos teóricos.

Durante la entrevista también se habló sobre la influencia de las redes sociales en los adolescentes y la importancia de contar con referentes positivos.

En ese sentido, Nayara consideró que el liderazgo no debe asociarse exclusivamente con cargos políticos, religiosos o laborales, sino también con las decisiones personales y la relación con los demás.

Cómo participar de la capacitación

La propuesta está destinada a jóvenes de entre 15 y 25 años. Los interesados pueden consultar por las inscripciones a través del WhatsApp 3884 87-2274 o de la cuenta de Instagram de la Fundación Alas de Águila.

La organización también desarrolla actividades comunitarias, entre ellas la realización de murales con mensajes positivos y talleres orientados a jóvenes.