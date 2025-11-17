Interrupción del servicio de luz por mejoras programadas para este lunes 17 de noviembre

Tareas de mantenimiento.

Con el objetivo de optimizar la calidad del servicio eléctrico y garantizar un sistema de distribución más eficiente y seguro, Ejesa informó que este lunes 17 de noviembre se llevarán a cabo tareas programadas de mantenimiento en distintas zonas de la provincia. Debido a estos trabajos, se registrarán interrupciones temporales del suministro en dos localidades.

image Interrupción del servicio de luz por mejoras programadas En Palma Sola, la interrupción afectará a Las Delicias y sectores aledaños, donde se realizarán mejoras en líneas y equipamiento. El corte está previsto entre las 09:00 y las 14:00, horario durante el cual se trabajará en maniobras que requieren desenergizar la zona para garantizar la seguridad del personal técnico.

image Interrupción del servicio de luz por mejoras programadas En San Salvador de Jujuy, los trabajos alcanzarán al barrio Centro, específicamente al sector comprendido entre las calles R. de Velazco, Belgrano, Lamadrid y Avenida 19 de Abril, además de áreas cercanas. En este caso, la interrupción será en horario nocturno, desde las 23:30 hasta aproximadamente las 05:30, para minimizar el impacto en la actividad comercial y la circulación peatonal.

image Interrupción del servicio de luz por mejoras programadas Desde la empresa destacaron que estas tareas forman parte de un plan integral de mantenimiento previsto para mejorar la estabilidad del sistema y reducir la ocurrencia de fallas futuras. También solicitaron a los usuarios adoptar las precauciones necesarias durante los periodos de interrupción y recordaron que los canales oficiales de atención permanecen disponibles las 24 horas para consultas o emergencias.

Canales de contacto Sitio web : ejesa.com.ar

: ejesa.com.ar Línea de teléfono: 0800 888 0077

0800 888 0077 Asistente virtual: VOLT

VOLT SMS: 50150

50150 Whastapp: 388 4613738

388 4613738 Email: [email protected]

