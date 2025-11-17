lunes 17 de noviembre de 2025

17 de noviembre de 2025 - 07:03
Atención.

Interrupción del servicio de luz por mejoras programadas para este lunes 17 de noviembre

Por  Verónica Pereyra
Tareas de mantenimiento.

Tareas de mantenimiento.

image
Interrupción del servicio de luz por mejoras programadas

Interrupción del servicio de luz por mejoras programadas

En Palma Sola, la interrupción afectará a Las Delicias y sectores aledaños, donde se realizarán mejoras en líneas y equipamiento. El corte está previsto entre las 09:00 y las 14:00, horario durante el cual se trabajará en maniobras que requieren desenergizar la zona para garantizar la seguridad del personal técnico.

image
Interrupción del servicio de luz por mejoras programadas

Interrupción del servicio de luz por mejoras programadas

Desde la empresa destacaron que estas tareas forman parte de un plan integral de mantenimiento previsto para mejorar la estabilidad del sistema y reducir la ocurrencia de fallas futuras. También solicitaron a los usuarios adoptar las precauciones necesarias durante los periodos de interrupción y recordaron que los canales oficiales de atención permanecen disponibles las 24 horas para consultas o emergencias.

Canales de contacto

