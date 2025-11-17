Interrupción del servicio de luz por mejoras programadas para este lunes 17 de noviembre

Con el objetivo de optimizar la calidad del servicio eléctrico y garantizar un sistema de distribución más eficiente y seguro,
en distintas zonas de la provincia. Debido a estos trabajos, se registrarán interrupciones temporales del suministro en dos localidades. Ejesa informó que este lunes 17 de noviembre se llevarán a cabo tareas programadas de mantenimiento
image
Interrupción del servicio de luz por mejoras programadas
, donde se realizarán mejoras en líneas y equipamiento. El corte está previsto entre las 09:00 y las 14:00, horario durante el cual se trabajará en maniobras que requieren desenergizar la zona para garantizar la seguridad del personal técnico. En Palma Sola, la interrupción afectará a Las Delicias y sectores aledaños
image
Interrupción del servicio de luz por mejoras programadas
además de áreas cercanas. En este caso, la interrupción será en horario nocturno, desde las 23:30 hasta aproximadamente las 05:30, para minimizar el impacto en la actividad comercial y la circulación peatonal. En San Salvador de Jujuy, los trabajos alcanzarán al barrio Centro, específicamente al sector comprendido entre las calles R. de Velazco, Belgrano, Lamadrid y Avenida 19 de Abril,
image
Interrupción del servicio de luz por mejoras programadas
Desde la empresa destacaron que estas tareas forman parte de un plan integral de mantenimiento previsto para mejorar la estabilidad del sistema y reducir la ocurrencia de fallas futuras. También solicitaron a los usuarios adoptar las precauciones necesarias durante los periodos de interrupción y recordaron que los canales oficiales de atención permanecen disponibles las 24 horas para consultas o emergencias.
