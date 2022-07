CAFRUNE - Dir: Julián Giulianelli - Trailer

“Cafrune” tiene como punto su sombrío final tras el viaje que realizó a Yapeyú luego de su actuación en Cosquín en 1978, año en el que murió tras ser atropellado por una camioneta a la altura de Benavídez, cuando tenía 40 años.

"Me acerqué a la figura de Cafrune más bien de manera intuitiva y mi mirada se fue profundizando con el desarrollo y grabación del documental, mi conocimiento sobre él al iniciar el proceso era más superficial y musical", dijo Julián Giulianelli

Las voces de entrevistados como Yamila Cafrune (su hija y heredera del canto) Luis Nogues (histórico sonidista de Cosquín) Guillermo Byrne (historiador y testigo de las primeras 15 actuaciones de Cafrune en Córdoba), Mario Perrota (Marito, el niño que grabó y giró junto a Cafrune), entre otros, enriquecen el filme, acompañados de imágenes, videos, reportajes y recitales inéditos del músico.

En el documental se puede ver a Cafrune nadar en una pileta de Cosquín, salir, secarse, tomar el micrófono y hablar a cámara sobre su momento artístico. También es destacable el relato que su hija Yamila hace del encuentro de su padre con Juan Domingo Perón en Puerta de Hierro.

Estrenaron el documental sobre la vida de Jorge Cafrune.jpg Estrenaron el documental de Julián Giulianelli sobre la vida de Jorge Cafrune

“En cierta medida es posible decir que en el inicio de los sesenta es Cafrune quien popularizó y extendió la canción política de nuevo cuño al ámbito popular y festivalero, bajo su protector manto de tradicionalidad expresiva. Es por ello uno de los padres de la década militante”, señala Carlos Molinero en su libro Militancia de la canción.

Arroyo afirmó que el documental prioriza “tres o cuatro paradigmas que retratan muy bien la figura de Cafrune: su rol de juglar, la forma del intérprete, la posición del artista frente a la obra como investigador”, y afirmó que “la intención fue traerlo del boca en boca a un formato visual”.

“No existe un gran registro audiovisual del folclore de los ‘60″, explica Arroyo. Material del Archivo Julio Serbali y de los canales 11 y 12 de la televisión de Córdoba, son parte de la película. “Es lo único que se consiguió. No hay mucho más filmado”, agregó Julián Giulianelli.

La muerte de Cafrune

El 31 de enero de 1978, en plena Dictadura Militar, Jorge Cafrune comenzó a recorrer los 750 kilómetros que separan a Buenos Aires de Yapeyú, con el objetivo de llegar al pueblo natal de José de San Martín llevando en un cofre tierra de Boulogne-sur-Mer, la ciudad francesa donde murió el héroe argentino.

En la ruta 27, Héctor Emilio Díaz, quien manejaba una camioneta Rastrojero, embistió a Cafrune y a su amigo, el “Fino” Chiquito Gutiérrez. El caballo cayó y al caer clavó sus patas en el pecho del cantor y le produjo diez fracturas en sus costillas, y algunas se clavaron en sus pulmones.

Jorge Cafrune (2).jpg Jorge Cafrune y su marcha a caballo

Con politraumatismos de cráneo, lo llevaron de urgencia a una sala de primeros auxilios cercana, desde la cual fue derivado al hospital de Tigre. Pero el tiempo le jugó en contra y llegó sin vida. “El folklorista argentino Jorge Cafrune murió arrollado por un automóvil cuando transitaba a caballo por una carretera a 35 kilómetros de Buenos Aires. A sus 40 años, Cafrune era uno de los artistas más populares en su género”, publicó el diario El País, de España.

“Me amenazaron diciéndome que si hago el viaje moriré. Dicen que un zurdo no puede mancillar la tierra de San Martín”, contó el periodista Héctor Ramos en su libro Jorge Cafrune, Memoria de un hombre libre, publicado en 2004, que el artista le había confesado pocos días antes de emprender su cabalgata.

Haber cantado “Zamba de mi esperanza”, la canción que había convertido en “hit” en sus inicios y de la mano de la cual amplificó su popularidad, dictaminó su sentencia. “Si mi pueblo me la pide, la voy a cantar”, había respondido Cafrune, ya que la canción había sido prohibida.

El conductor salió en libertad en menos de 24 horas y, aunque fue reabierta años después, la investigación no llegó a ninguna conclusión y la hipótesis del accidente fue la más ponderada. “Para mí sería más fácil decir que mi padre fue una de las víctimas de la dictadura. Muchas veces he recibido insultos porque no digo que López Rega mandó a matar al ‘papi’”, admitió en 2019 su hija mayor, Yamila.

Biografía del jujeño

Jorge Cafrune nació en El Carmen el 8 de agosto de 1937 en el seno de una familia argentina de típicas costumbres gauchescas y antepasados de orígenes árabes. Sus abuelos eran inmigrantes provenientes de Siria y el Líbano arraigados desde jóvenes en Argentina y dedicados al comercio de telas y otras tareas.

Cursó sus estudios secundarios en San Salvador de Jujuy mientras tomaba clases de guitarra con Nicolás Lamadrid, para luego trasladarse con toda su familia a Salta, y allí conoció a Luis Alberto Valdez, José Eduardo Sauad, Tomás Campos y Gilberto Vaca, con quienes formó su primer grupo: Las Voces del Huayra.

Jorge Cafrune (1).jpg Jorge Cafrune

Grabó en 1957 su primer disco de acetato, en la compañía discográfica salteña H. y R. Ariel Ramírez, quien los convocó para acompañarlo en una gira por Mar del Plata y varias provincias. En 1967 presenta la gira «De a caballo por mi Patria», en homenaje al Chacho Peñaloza.