José Luis Jacquet: "Trabajamos para que Canal 4 siga siendo referente"

Hacer servicios más accesibles para los clientes, los jujeños, es la motivación principal para el trabajo en Canal 4, como bien explica Jacquet Matillon, quien sobre la labor diaria, detalla: "Nosotros acá compartimos muchas horas todos los días y desarrollamos relaciones de amistad con todas las personas que trabajan en la empresa; priorizamos mucho el clima laboral. Queremos que esta sea una empresa donde trabajemos tranquilos, donde podamos cumplir con los sueldos el 31 de cada mes y que sean acorde al contexto económico que vivimos, que no es fácil. Pero dentro de eso no dejamos de ser creativos . Es una empresa muy dinámica, que innova permanentemente desde hace 36 años y que no lo va a dejar de hacer porque entendemos que ese es nuestro diferencial competitivo: estar a la vanguardia de la tecnología".

36 años después de su creación, Canal 4 se ha convertido a la par de los avances tecnológicos y hoy cuenta con un producto, El Cuatro Go, que nació con la finalidad de llevar televisión de alta definición a la gente y que con la aparición de internet se convirtió en la expresión de la fusión entre televisión e internet en una multiplataforma.

"Hoy todos nuestros servicios se pueden ver a través de dispositivos móviles y página web y ahora estamos implementando una plataforma muy novedosa en el país - que no más de cinco operadores están poniendo en funcionamiento - y que es la plataforma basada en Android TV que nos va a permitir prescindir de codificadores y que el cliente que tiene un televisor con Android TV pueda entrar en el PlayStore de Google, descargar la app y ver todos los canales que ofrecemos en nuestro servicio tradicional", explica Jacquet Matillon con detalle.

Sobre esta nueva plataforma, agrega: "Incluso, si te perdiste el noticiero vas a poder retroceder y ver el programa de la noche anterior o lo que pasó en los otros canales que completan nuestra grilla de contenidos, como partidos de fútbol que ya pasaron. Se va a poder elegir entre un catálogo de contenidos como se hace con Netflix o con HBO Max. Realmente nos lleva a un nivel de tecnología muy grande que se suma a videojuegos. Es una evolución que nos abre a un ecosistema mucho más grande donde se empieza a incluir al domótica". Y consultado sobre qué es esa domótica, explica: "Tiene que ver con la automatización de los dispositivos de las casas, cámaras de video, control de la temperatura, apertura de portones, etc. Esta aplicación ya está disponible para que la descarguen los usuarios de El Cuatro Go y habiliten el servicio".

José Luis Jacquet, una vida entre cámaras y la comunicación en la sangre

"Yo me crie entre cámaras, micrófonos, parlantes, discos de pasta, tocadiscos. Porque esta empresa empezó en Ledesma con discos de pasta; yo me acuerdo que era muy chico e iba a la planta transmisora de música funcional y parecía una nave espacial de la Guerra de las Galaxias: era enorme y tenía 10 tocadiscos hechos con luces de autos y los selectores de canales eran hechos con jaboneras. Eran cosas hechas en Jujuy, con creatividad jujeña", recuerda José Luis de sus primeros años.

"Esta empresa genera mano de obra en Jujuy, de esta empresa viven más de 200 personas. Siempre tratamos de que todos los que trabajamos acá nos capacitemos, innovemos y la empresa siga creciendo y llevando un buen servicio a los clientes", remarca José Luis y, después, vuelve a su propia historia, una historia de comunicación en la sangre y ya tres generaciones.

"Yo estudiaba abogacía y un día me di cuenta de que no quería ser abogado - rememora -. Mi mamá y mi papá son abogados y entonces yo tenía que ser abogado también. Un día me revelé, hablé con mi abuela y ella me dijo: 'Tirá esos libros porque vos llevás la publicidad y la comunicación en la sangre, y te voy a mandar una encomienda'. Y me mandó una encomienda con su inscripción en la Asociación Argentina de Imagen y Publicidad".

El Cuatro expuso en el evento de TV más importante de Latinoamérica: Next Tv Series Argentina 2020

Mientras él habla desde el piso de Canal 4, en las pantallas del estudio se proyecta una imagen: son su abuela y su abuelo con un micrófono haciendo locución. "No sé por qué pero llevamos la comunicación en la sangre - dice con emoción -. Yo soy licenciado en Publicidad y me apasiona la comunicación; tiene algo que no para".

Sobre esa pasión que no se detiene, sigue: "En los últimos años hemos vivido una transformación muy grande: hoy todo es multi pantallas y redes sociales. Antes teníamos un equipo de periodistas que venía solamente al canal; hoy somos un diario digital, cinco radios, Facebook, Instagram, Twitch, TikTok, YouTube. Atender a todas las plataformas requiere mucho esfuerzo y una dinámica que no para. La televisión es un rubro que no para y donde se trabaja todos los días: no hay fines de semana, no hay horarios. Hemos acompañado la historia de Jujuy permanentemente con todo lo que ha pasado en la provincia; en cuestiones políticas, sociales, siempre hemos estamos alertas para ser los primeros en llevar información".

A Canal 4, como lo conocemos hoy, la fundaron sus abuelos hace 36 años. La continuaron sus padres y hoy la lleva adelante él con su hermano, el Lic. Gastón Jacquet Matillon, con quien forma el directorio de la empresa. "Nos complementamos muy bien porque yo soy licenciado en Publicidad y él es licenciado en Administración de Empresas; entonces yo gasto y él pone freno y tenemos una relación muy buena. Eso hace que podamos armar un equipo, que hoy es nuestro papel fundamental: elegir quiénes son las personas adecuadas en puestos clave para que la empresa pueda funcionar de la mejor manera".

"Que la empresa sea reconocida a nivel nacional es un reconocimiento de la valoración que han tenido todos nuestros clientes durante todos estos años. Todo este crecimiento no sería posible si ellos no nos eligieran como sus proveedores de servicios o como su fuente de información", comenta.

El Dr. Claudio Jacquet Matillon, director de Canal 4 - TV Music House Jujuy, recibe el reconocimiento en los Premios San Salvador del año 2021 en el rubro Labor empresarial.

Una empresa que no se detiene

El trabajo en los medios, el trabajo de la comunicación, es, como bien dice el Lic. José Luis Jacquet Matillon, "un trabajo que no para nunca".

"Uno se levanta a la mañana, prende el televisor y ya está viendo qué está saliendo en el canal, cómo está saliendo, si hay algún canal que está cortado, si hay alguno que no tiene audio. Te subís al auto y vas escuchando Radio City, Radio Fiesta, Radio City Libertador, Radio City San Pedro; y cuando queremos ver una noticia abrimos TodoJujuy. Estamos rodeados permanentemente de trabajo, gracias a Dios, y con la bendición de que nos está yendo bien; la empresa es sólida, está consolidada, sigue creciendo", detalla.

Sobre el rubro, comenta que, "a pesar de que los abonos tienen un retraso respecto al dólar y a la inflación y a que se ha declarado el servicio público universal en un contexto económico complejo, donde es muy difícil hacer importaciones en estos momentos", Canal 4 sigue creciendo.

"Todo eso nos ha obligado a ser muy eficientes en costos, a mejorar la productividad y a seguir invirtiendo y apostando en la provincia porque creemos que todo lo que desarrollamos tiene un fin y un rol social porque hay muchas cosas que la gente no sabe pero nosotros también colaboramos con muchas ONGs, comedores y personas que necesitan cosas", comenta.

Y antes de terminar, agradece, una vez más, a los jujeños. "Gracias por confiar y por valorar el gran esfuerzo que hacemos todos: porque están los camarógrafos, el director de cámaras, el sonidista, los técnicos, la gente que hace las instalaciones de la calle. Que valoren nuestro servicios para nosotros es un orgullo y vamos a seguir trabajando para no defraudarlos. Estamos acá, en Jujuy. Y la gente cuando tiene un problema sabe que puede buscarnos a nosotros que personalmente atendemos a los clientes en muchísimos casos. Nuestro lema es que 'no vamos a dejar un problema sin resolver' y trabajamos con todo el equipo para atender a los clientes a través de todas las plataformas".

Y concluye: "Sigan confiando en nosotros porque vamos a seguir desarrollando servicios y que la empresa siga siendo un referente de lo que se puede hacer desde Jujuy".