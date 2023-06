Disputan la primera fecha de la instancia local de los juegos Evita

Deportes.. Juegos Evita: primera fecha del sub 16 de handball

En comunicación con Canal 4 de Jujuy, Marcelo Zelaya del Departamento Técnico de la Secretaría de Deporte comentó "se está jugando la instancia local, en la categoría sub 16 de varones, y sub 16 femenino, y mañana se juega sub 14 escolar y las finales".