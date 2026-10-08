Jujeñas representarán a Argentina en un Mundial de Gastronomía en Rusia: qué platos llevarán

La gastronomía argentina llegará a Rusia de la mano de dos jujeñas que representará a la Argentina en el noveno Campeonato Mundial del Deporte Restaurantero. Yanina Farfán y Nayra Toconás, integrantes de Tridente Austral, visitaron los estudios de Canal 4 y Radio City para contar cómo se preparan para una competencia internacional que reunirá a profesionales de diferentes países.

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La propuesta tiene un objetivo que va más allá de cocinar: mostrar la identidad, la historia y las tradiciones argentinas a través de los sabores, las técnicas culinarias y el servicio gastronómico.

El equipo está integrado por las dos jujeñas y Kevin Gasparovich, profesional que trabaja en el sector gastronómico del aeropuerto de Neuquén. Cada uno tendrá un rol específico durante el certamen.

El campeonato está destinado a profesionales de hasta 39 años y contempla distintas disciplinas vinculadas con el mundo gastronómico, desde la cocina hasta la atención en el salón y el servicio de bebidas.

"Este formato es un campeonato juvenil porque justamente participamos los que tenemos hasta 39 años" "Este formato es un campeonato juvenil porque justamente participamos los que tenemos hasta 39 años"

La competencia tendrá como temática principal las cocinas nacionales del mundo y sus tradiciones. Por eso, cada delegación deberá presentar elaboraciones que permitan conocer la cultura y la identidad gastronómica de su país.

Las participantes explicaron que habrá tres instancias de evaluación, con jueces internacionales certificados, que analizarán diferentes aspectos de cada presentación.

Entre los criterios estarán el cumplimiento de los tiempos establecidos, las técnicas utilizadas, la elaboración de los alimentos y su presentación.

Además, los competidores deben cumplir con un reglamento que contempla compromisos de conducta y controles durante el certamen.

Tres menús para contar la historia de Argentina

Uno de los aspectos más interesantes de la propuesta argentina es la elección de los platos que presentarán.

El equipo Tridente Austral preparará tres menús, cada uno compuesto por un plato principal, un postre y una bebida.

Las elaboraciones buscarán representar diferentes momentos de la historia gastronómica argentina.

La primera propuesta estará vinculada con los pueblos originarios y sus técnicas ancestrales de preparación, incluyendo métodos de cocción que utilizan piedras.

La segunda abordará las transformaciones de la cocina durante el proceso de conformación de Argentina como Estado, mientras que la tercera mostrará la evolución hacia la gastronomía contemporánea, incorporando técnicas modernas y productos de vanguardia.

De esta manera, los participantes intentarán mostrar cómo las migraciones, las tradiciones regionales y los cambios culturales fueron construyendo la identidad culinaria del país.

El desafío de llevar productos argentinos hasta Rusia

Uno de los principales obstáculos para el equipo es la logística necesaria para preparar comidas argentinas a miles de kilómetros de distancia.

Las representantes explicaron que debieron presentar anticipadamente un listado de ingredientes para conocer cuáles estarán disponibles en el país anfitrión.

Sin embargo, también buscan trasladar productos argentinos para conservar los sabores y las características originales de cada preparación.

"No es el mismo sabor, no es la misma textura, no se encuentran los productos en temporada, no son frescos, están deshidratados o en algún estado de conservación diferente" "No es el mismo sabor, no es la misma textura, no se encuentran los productos en temporada, no son frescos, están deshidratados o en algún estado de conservación diferente"

El traslado de alimentos exige cumplir con diferentes requisitos sanitarios, de conservación y de exportación.

Las carnes representan una dificultad particular debido a la duración del viaje y la necesidad de mantener la cadena de frío.

En cambio, otros productos pueden transportarse siempre que cuenten con las habilitaciones correspondientes.

Las participantes destacaron que Jujuy dispone de productores con autorización para elaborar, envasar y comercializar productos que pueden exportarse.

No solo cocinar: la importancia del servicio y la presentación

Durante la entrevista, las representantes remarcaron que la competencia no se limita a preparar platos de calidad.

El servicio tendrá un papel fundamental para transmitir la experiencia gastronómica argentina.

Mientras Nayra estará vinculada con las elaboraciones culinarias, Janina tendrá un rol importante en la atención y presentación del servicio. Kevin Gasparovich participará como sommelier, acompañando la selección y explicación de las bebidas.

"Tenemos que contar una historia y hacer vivir al jurado como si estuviera aquí degustando un producto en plena Argentina" "Tenemos que contar una historia y hacer vivir al jurado como si estuviera aquí degustando un producto en plena Argentina"

La presentación de la mesa, la atención a los comensales y la explicación del origen de cada preparación serán aspectos centrales de la experiencia.

"Nosotros vamos pensando que son paladares exigentes a los que tenemos que invitar a conocer Argentina a través de su sabor, a través de tanta historia que tenemos", destacaron.

El orgullo de representar a Jujuy y Argentina

Para las integrantes de Tridente Austral, llegar a este campeonato representa una oportunidad de crecimiento personal y profesional.

Las participantes señalaron que esta edición marcará una experiencia especial por la incorporación de países latinoamericanos a la competencia.

También destacaron que el proyecto permite dar visibilidad al trabajo de los profesionales gastronómicos y a la riqueza de los productos regionales.

"Para nosotros es un gran desafío personal y, a su vez, profesional" "Para nosotros es un gran desafío personal y, a su vez, profesional"

Con preparaciones inspiradas en los pueblos originarios, las migraciones y la cocina actual, el equipo buscará que el jurado internacional conozca una parte de la historia argentina a través de sus platos.

El objetivo será dejar una buena representación del país y demostrar que la gastronomía jujeña y argentina puede competir en escenarios internacionales.