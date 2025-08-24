Jujuy será sede del Congreso Interprovincial de Lactancia

¡Suscribite al Newsletter!
Del 25 al 27 de agosto, Jujuy será escenario del Congreso Interprovincial de Lactancias, Crianzas Diversas y Entornos Sostenibles, un espacio de intercambio que convocará a profesionales, equipos técnicos y a la comunidad en general con el objetivo de impulsar la lactancia como un eje central de la salud pública y un derecho social.
La provincia de Jujuy se prepara para recibir, este lunes 25 y hasta el miércoles 27 de agosto, el Congreso Interprovincial de Lactancias, Crianzas Diversas y Entornos Sostenibles, un encuentro que reunirá a especialistas, equipos técnicos y público general con el propósito de promover la lactancia como un derecho social y de salud pública.
El evento es organizado por la Asociación Civil Argentina de Puericultura (ACADP) junto a los ministerios de Desarrollo Humano y Salud de Jujuy, y busca no solo fortalecer las redes de apoyo a la lactancia, sino también abrir el debate sobre políticas de crianza en entornos más sostenibles.
El congreso tendrá un formato mixto:
En paralelo, el 27 de agosto se desarrollará la Mesa Argentina de Lactancia en el Cabildo de Jujuy, frente a Plaza Belgrano. Este espacio, creado en 2020, se consolidó como un ámbito nacional de debate e intercambio entre referentes del área sanitaria, profesionales de la puericultura y representantes institucionales.
La lista de disertantes incluye referentes de trayectoria nacional e internacional, entre ellos:
Desde la organización destacaron que este congreso representa una oportunidad estratégica para visibilizar la lactancia como pilar de la salud pública, consolidar la formación de equipos especializados y reforzar el compromiso de los Estados provinciales con políticas de crianza más inclusivas y respetuosas de la diversidad.
El desarrollo de la Mesa Argentina de Lactancia en Jujuy, además, coloca a la provincia en el centro del debate nacional, aportando su experiencia en programas de acompañamiento y promoción del derecho a la alimentación en la primera infancia.
