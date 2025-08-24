domingo 24 de agosto de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
24 de agosto de 2025 - 08:42
Importante.

Jujuy será sede del Congreso Interprovincial de Lactancia

Del 25 al 27 de agosto, Jujuy será escenario del Congreso Interprovincial de Lactancias, Crianzas Diversas y Entornos Sostenibles, un espacio de intercambio que convocará a profesionales, equipos técnicos y a la comunidad en general con el objetivo de impulsar la lactancia como un eje central de la salud pública y un derecho social.

Por  Verónica Pereyra
WhatsApp-Image-2023-07-31-at-20.32.23

Lee además
Valle Fermi conduce Especialistas por Canal 4 de Jujuy.
Imperdible.

Hemofilia, lactancia, digestión y vapeo: los temas de hoy en Especialistas
Comienza la Semana Mundial de la Lactancia: todas las actividades en Jujuy
Salud.

Comienza la Semana Mundial de la Lactancia: todas las actividades en Jujuy

La provincia de Jujuy se prepara para recibir, este lunes 25 y hasta el miércoles 27 de agosto, el Congreso Interprovincial de Lactancias, Crianzas Diversas y Entornos Sostenibles, un encuentro que reunirá a especialistas, equipos técnicos y público general con el propósito de promover la lactancia como un derecho social y de salud pública.

El evento es organizado por la Asociación Civil Argentina de Puericultura (ACADP) junto a los ministerios de Desarrollo Humano y Salud de Jujuy, y busca no solo fortalecer las redes de apoyo a la lactancia, sino también abrir el debate sobre políticas de crianza en entornos más sostenibles.

Un cronograma que combina formación técnica y participación ciudadana

El congreso tendrá un formato mixto:

  • 25 y 27 de agosto: jornadas cerradas de trabajo dirigidas a equipos técnicos de distintas provincias.
  • 26 de agosto: jornada abierta al público en el Cine Teatro Select (Alvear 665, San Salvador de Jujuy), a partir de las 8:30 h. La participación requiere inscripción previa a través del enlace disponible en el sitio oficial.

En paralelo, el 27 de agosto se desarrollará la Mesa Argentina de Lactancia en el Cabildo de Jujuy, frente a Plaza Belgrano. Este espacio, creado en 2020, se consolidó como un ámbito nacional de debate e intercambio entre referentes del área sanitaria, profesionales de la puericultura y representantes institucionales.

image

Expositores destacados en el Congreso Interprovincial y de la Mesa Argentina de Lactancia

La lista de disertantes incluye referentes de trayectoria nacional e internacional, entre ellos:

  • Laura Krochik, presidenta y fundadora de ACADP.
  • Iardena Stilman, directora ejecutiva de la organización.
  • Carlos Ibarra, licenciado en Ciencias Biológicas.
  • Ileana Vanesa Ibarra, bioquímica especialista en perinatología.
  • Luciana González Berrios, puericultora y coordinadora de Gestión Gubernamental del Gobierno de Jujuy.

Un paso más en la promoción de la lactancia

Desde la organización destacaron que este congreso representa una oportunidad estratégica para visibilizar la lactancia como pilar de la salud pública, consolidar la formación de equipos especializados y reforzar el compromiso de los Estados provinciales con políticas de crianza más inclusivas y respetuosas de la diversidad.

El desarrollo de la Mesa Argentina de Lactancia en Jujuy, además, coloca a la provincia en el centro del debate nacional, aportando su experiencia en programas de acompañamiento y promoción del derecho a la alimentación en la primera infancia.

image

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Hemofilia, lactancia, digestión y vapeo: los temas de hoy en Especialistas

Comienza la Semana Mundial de la Lactancia: todas las actividades en Jujuy

Semana de la Lactancia Materna: "los bebés que son amamantados son 20% más inteligentes"

Semana de la Lactancia Materna: todas las actividades para una crianza saludable

Carlos Sadir: "Es una manera de valorizar y reivindicar lo que hicieron los jujeños"

Lo que se lee ahora
viento norte 
Tiempo.

Alerta amarilla en Jujuy por vientos de más de 50 km por hora: en qué zonas

Por  Verónica Pereyra

Las más leídas

Desfile por el Éxodo Jujeño. video
Celebración.

Multitudinario desfile por el 213° aniversario del Éxodo Jujeño en Alto comedero

Se mantiene la alerta amarilla por vientos fuertes en zonas de la provincia
Atención.

Se mantiene la alerta amarilla por vientos fuertes en zonas de la provincia

Marcha Evocativa por el Éxodo Jujeño.
Historia.

Qué es el Éxodo Jujeño: la gesta heroica que marcó la independencia

Servicios municipales en San Salvador de Jujuy  (Foto ilustrativa)
Importante.

Así funcionarán los servicios durante el Feriado del 23 de Agosto de 2025

Carlos Sadir pidió reconocimiento nacional para el Éxodo Jujeño. video
Gesta FHistorica.

Carlos Sadir pidió un reconocimiento nacional para el Éxodo Jujeño

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel