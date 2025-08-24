Jujuy será sede del Congreso Interprovincial de Lactancia

La provincia de Jujuy se prepara para recibir, este lunes 25 y hasta el miércoles 27 de agosto, el Congreso Interprovincial de Lactancias, Crianzas Diversas y Entornos Sostenibles , un encuentro que reunirá a especialistas, equipos técnicos y público general con el propósito de promover la lactancia como un derecho social y de salud pública.

El evento es organizado por la Asociación Civil Argentina de Puericultura (ACADP) junto a los ministerios de Desarrollo Humano y Salud de Jujuy, y busca no solo fortalecer las redes de apoyo a la lactancia , sino también abrir el debate sobre políticas de crianza en entornos más sostenibles.

25 y 27 de agosto: jornadas cerradas de trabajo dirigidas a equipos técnicos de distintas provincias.

26 de agosto: jornada abierta al público en el Cine Teatro Select (Alvear 665, San Salvador de Jujuy), a partir de las 8:30 h. La participación requiere inscripción previa a través del enlace disponible en el sitio oficial.

En paralelo, el 27 de agosto se desarrollará la Mesa Argentina de Lactancia en el Cabildo de Jujuy, frente a Plaza Belgrano. Este espacio, creado en 2020, se consolidó como un ámbito nacional de debate e intercambio entre referentes del área sanitaria, profesionales de la puericultura y representantes institucionales.

image

Expositores destacados en el Congreso Interprovincial y de la Mesa Argentina de Lactancia

La lista de disertantes incluye referentes de trayectoria nacional e internacional, entre ellos:

Laura Krochik, presidenta y fundadora de ACADP.

Iardena Stilman, directora ejecutiva de la organización.

Carlos Ibarra, licenciado en Ciencias Biológicas.

Ileana Vanesa Ibarra, bioquímica especialista en perinatología.

Luciana González Berrios, puericultora y coordinadora de Gestión Gubernamental del Gobierno de Jujuy.

Un paso más en la promoción de la lactancia

Desde la organización destacaron que este congreso representa una oportunidad estratégica para visibilizar la lactancia como pilar de la salud pública, consolidar la formación de equipos especializados y reforzar el compromiso de los Estados provinciales con políticas de crianza más inclusivas y respetuosas de la diversidad.

El desarrollo de la Mesa Argentina de Lactancia en Jujuy, además, coloca a la provincia en el centro del debate nacional, aportando su experiencia en programas de acompañamiento y promoción del derecho a la alimentación en la primera infancia.