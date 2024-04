¡Justicia por Balton! Mutilaron a un perro en Alto Comedero

Eduardo Gaspar, dueño del perro, relató la trágica situación: "El sábado salió un ratito porque me llegó mercadería y cuando lo busqué no lo encontré. Empecé a mandar mensajes a todo el mundo. Era un Shar pei de menos de un año, muy buenito. Los vecinos me ayudaron a encontrarlo. Lo cuidábamos mucho. El perro jugaba con la gente de acá. Se llamaba Balton y le decían perro acordeón o arrugado".

"Mis hijos no lo pueden creer"

Josefina Estévez comentó: "No estaba abandonado, estaba bien cuidado. No tenía maldad. La gente lo conoce. No tiene perdón lo que le hicieron a ese perro. Mis hijos están destruidos. No entienden por qué hay gente que hace eso. Nos tomamos el atrevimiento para concientizar a la gente. Hay que tratar de ayudar a las mascotas y que esto no siga pasando".

Ante este repudiable suceso, abogados ambientalistas se pusieron en contacto para brindar apoyo y asistencia legal en el proceso de búsqueda de justicia para Balton y para evitar que casos similares vuelvan a repetirse en el futuro.

El dolor y la indignación se hacen palpables en las palabras de Gaspar, quien también mencionó que este no es el primer caso de maltrato animal en la zona: "Nos comentaron que hubo un caso similar en el sector B3".