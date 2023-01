Y continuó "no podemos continuar dejado pasar el agua que entra al dique Las Madreas, porque estamos a niveles mínimos históricos aunque los pronósticos de lluvias nos dicen que esto va a cambiar, no lo está haciendo".

Nivel crítico por la poco cantidad de agua

Respecto al bajo nivel de agua Sadir comentó "Hay un nivel mínimo que hay que respetar por el nivel de conservación de la infraestructura, más de ese nivel no se puede desaguar. Por un lado por la preservación de la infraestructura del dique Las Maderas, pero por otro lado los niveles tampoco puede ser por debajo de ellos, es decir la acumulación de agua para la próxima temporada tiene que tener respaldo, no vamos a poder seguir bajando porque vamos no llegaríamos a tener ni siquiera un lugar optimo al llenado".

Sin riesgo en el embalse

Sadir llevó tranquilidad en relación a la perdida del embalse, "No corremos el riesgo de perder el embalse del dique Las Maderas, son medidas preventivas recomendadas por los constructores y respetados por nosotros que hacemos el mantenimiento, pero hay un mínimo que no se puede pasar".