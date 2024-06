La emocionante historia de la mujer que consiguió su DNI a los 70 años

Su historia es conmovedora. “Fue muy difícil llevar mi vida sin documentación” , contó. “ Nunca pude acceder al DNI por problemas de mi mamá. Ella tenía problemas de salud mental y nunca me inscribió”, explicó la mujer.

“No existía en el sistema”, relató quien hace 50 años vende empanadas en la Plaza Belgrano. “Como antes no se exigía, nunca me preocupe por hacer el documento, pero de grande me di cuenta que era necesario”, dijo tras dejar el Registro Civil con la tarea realizada.