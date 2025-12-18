La garrafa llegó a $ 20.000 en Jujuy: el quinto aumento del 2025

En Jujuy, el gas envasado vuelve a golpear el bolsillo: la garrafa de 10 kilos se vende hoy a $20.000 en distribuidoras de referencia de San Salvador de Jujuy, según el último relevamiento publicado a comienzos de julio de 2025. Esta suba representa el quinto aumento del año y un incremento de $1.000 respecto del valor anterior de $19.000.

Los nuevos precios se toman, como es habitual, de la distribuidora ubicada sobre la colectora de la Ruta Nacional 9, en barrio Cuyaya, que funciona como referencia para la capital. Desde allí se marca una tendencia que luego se replica, con variaciones, en barrios y localidades del interior.

5 de diciembre de 2024: pasa de $10.000 a $13.000 en la distribuidora de Cuyaya.

Principios de enero: la garrafa pasó de $13.000 a $16.000 , una suba del 23%.

15 de enero: segundo ajuste del mes, el precio trepó a $16.500 , acumulando $3.500 más sólo en las primeras semanas del año.

22 de abril: tercer aumento de 2025, el gas envasado subió otros $1.500 y la garrafa llegó a $18.000 , cerca del 9% de incremento.

1 de julio: cuarto aumento del año; el valor de referencia se fijó en $19.000 para la garrafa de 10 kg lo que supone otro 5,5% aproximadamente.

15 de diciembre: llegó el quinto aumento del año incrementando $1.000 al precio de la garrafa de 10kilos. En apenas seis meses, la garrafa de 10 kilos pasó de $13.000 a $20.000, un salto de $7.000 que se siente con fuerza en los hogares que dependen de una o dos garrafas al mes para cocinar y calefaccionarse.

El valor local frente al precio de referencia nacional Mientras tanto, a nivel nacional, la Secretaría de Energía liberó los precios en el mercado de Gas Natural Licuado de Petróleo (GLP) y por consecuente con modificaciones en el precio de las garrafas.

