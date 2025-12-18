jueves 18 de diciembre de 2025

18 de diciembre de 2025 - 10:51
Economía.

La garrafa llegó a $ 20.000 en Jujuy: el quinto aumento del 2025

En enero, la garrafa de 10 kilos valía $16.000 y hoy ronda los $20.000 en distribuidoras de Jujuy, con valores mayores en barrios y localidades del interior.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Los nuevos precios se toman, como es habitual, de la distribuidora ubicada sobre la colectora de la Ruta Nacional 9, en barrio Cuyaya, que funciona como referencia para la capital. Desde allí se marca una tendencia que luego se replica, con variaciones, en barrios y localidades del interior.

Cómo fue la escalada del gas envasado durante 2025

El 2025 arrancó con el gas envasado en el centro de la escena. A lo largo del año se registraron cuatro aumentos concretos en el precio de la garrafa de 10 kilos en Jujuy:

  • 5 de diciembre de 2024: pasa de $10.000 a $13.000 en la distribuidora de Cuyaya.

  • Principios de enero: la garrafa pasó de $13.000 a $16.000, una suba del 23%.

  • 15 de enero: segundo ajuste del mes, el precio trepó a $16.500, acumulando $3.500 más sólo en las primeras semanas del año.

  • 22 de abril: tercer aumento de 2025, el gas envasado subió otros $1.500 y la garrafa llegó a $18.000, cerca del 9% de incremento.

  • 1 de julio: cuarto aumento del año; el valor de referencia se fijó en $19.000 para la garrafa de 10 kg lo que supone otro 5,5% aproximadamente.

  • 15 de diciembre: llegó el quinto aumento del año incrementando $1.000 al precio de la garrafa de 10kilos.

En apenas seis meses, la garrafa de 10 kilos pasó de $13.000 a $20.000, un salto de $7.000 que se siente con fuerza en los hogares que dependen de una o dos garrafas al mes para cocinar y calefaccionarse.

El valor local frente al precio de referencia nacional

Mientras tanto, a nivel nacional, la Secretaría de Energía liberó los precios en el mercado de Gas Natural Licuado de Petróleo (GLP) y por consecuente con modificaciones en el precio de las garrafas.

