La lista de colegios con sobredemanda para el ingreso a primer año 2026

El Ministerio de Educación de Jujuy informó qué colegios tendrán sorteo , cuándo será el proceso, dónde se realizará y por qué se activa el mecanismo para el ingreso a primer año . La medida alcanza a instituciones de San Salvador de Jujuy , Perico , Palpalá , San Pedro , El Carmen y Libertador General San Martín , donde la cantidad de preinscriptos superó las vacantes disponibles para primer año durante la segunda instancia de preinscripción.

Alta demanda en la segunda preinscripción

Miles de estudiantes ya lograron un banco durante la primera instancia, pero la segunda etapa volvió a mostrar una fuerte presión sobre el sistema educativo obligatorio. En varias instituciones la demanda superó la capacidad y por eso se activó el proceso de asignación de un momento.

El organismo confirmó que el 20 de noviembre a las 16.00, INPROJUY realizará la asignación de turnos para definir la adjudicación de vacantes en los colegios con sobredemanda.

Colegio Olga Aredez El colegio Olga Aredez fue el que más demanda tuvo en la segunda preinscripción del ingreso a primer año.

Cómo funcionará la asignación de momentos

La asignación no define el banco definitivo, sino el momento en el que cada familia realizará el trámite posterior. El procedimiento busca ordenar la demanda y garantizar igualdad de condiciones entre los preinscriptos.

Cada institución participará del sistema debido a que la cantidad de interesados superó la disponibilidad de lugares ofrecidos para el ciclo lectivo próximo.

¿Qué pasa con los otros colegios?

Las personas que se inscribieron en esta segunda oportunidad en instituciones que no están en la lista, ya aseguraron su vacante. Se puede consultar a través de la web del Ministerio de Educación.