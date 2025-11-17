lunes 17 de noviembre de 2025

17 de noviembre de 2025 - 09:58
Educación.

La lista de colegios con sobredemanda para el ingreso a primer año 2026

Más de una decena de colegios superan su capacidad para el ingreso a primer año y tendrán sorteo de asignación de momentos a través de INPROJUY.

Por  Ramiro Menacho
ingreso a primer año momento asignado

El Ministerio de Educación de Jujuy informó qué colegios tendrán sorteo, cuándo será el proceso, dónde se realizará y por qué se activa el mecanismo para el ingreso a primer año. La medida alcanza a instituciones de San Salvador de Jujuy, Perico, Palpalá, San Pedro, El Carmen y Libertador General San Martín, donde la cantidad de preinscriptos superó las vacantes disponibles para primer año durante la segunda instancia de preinscripción.

COLEGIO

VACANTES

 PREINSCRIPTOS
Secundario 59 "Olga Aredez" 40 576
Comercial 2 "Malvinas Argentinas" 69 457
Secundario 2 "F. T. de Rocha Solórzano" 104 225
Comercial 1 de Perico 60 182
Escuela Normal de San Pedro 42 138
EET 1 de Perico 38 119
Comercial 2 de Palpalá 43 110
EET 1 de El Carmen 13 108
Provincial de Artes 3 de Libertador 49 90
Secundario de Artes 42 48 88
EET 2 de San Pedro 47 87
Bachillerato 22 de Palpalá 62 85
Secundario 47 de Libertador 44 67
Secundario 56 de El Carmen 34 55
Secundario 48 24 45
Secundario 39 21 34

Alta demanda en la segunda preinscripción

Miles de estudiantes ya lograron un banco durante la primera instancia, pero la segunda etapa volvió a mostrar una fuerte presión sobre el sistema educativo obligatorio. En varias instituciones la demanda superó la capacidad y por eso se activó el proceso de asignación de un momento.

El organismo confirmó que el 20 de noviembre a las 16.00, INPROJUY realizará la asignación de turnos para definir la adjudicación de vacantes en los colegios con sobredemanda.

El colegio Olga Aredez fue el que más demanda tuvo en la segunda preinscripción del ingreso a primer año.

El colegio Olga Aredez fue el que más demanda tuvo en la segunda preinscripción del ingreso a primer año.

Cómo funcionará la asignación de momentos

La asignación no define el banco definitivo, sino el momento en el que cada familia realizará el trámite posterior. El procedimiento busca ordenar la demanda y garantizar igualdad de condiciones entre los preinscriptos.

Cada institución participará del sistema debido a que la cantidad de interesados superó la disponibilidad de lugares ofrecidos para el ciclo lectivo próximo.

¿Qué pasa con los otros colegios?

Las personas que se inscribieron en esta segunda oportunidad en instituciones que no están en la lista, ya aseguraron su vacante. Se puede consultar a través de la web del Ministerio de Educación.

