Ingreso a primer año: documentación y fechas para confirmar la inscripción

Para completar el proceso de inscripción, se deberá entregar la siguiente documentación:
Constancia Alfanumérica de alumno regular de 7º grado (la misma utilizada para la preinscripción online).
Partida o certificado de nacimiento.
Ficha de salud.
DNI del estudiante.
DNI del padre, madre o tutor.
En caso de corresponder
Además, se solicitará la presentación de documentación complementaria en los siguientes casos:
Constancia de estudiante abanderado/a.
Partida de nacimiento de hermanos o Declaración Jurada de filiación.
Certificado Único de Discapacidad (CUD) o Proyecto Pedagógico Integrador Individual (PPI).
Importante
Se recuerda a las familias que no realizar la inscripción definitiva en tiempo y forma implicará la pérdida de la vacante. Por ello, es fundamental presentar toda la documentación dentro de las fechas establecidas por cada institución.