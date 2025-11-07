Ingreso a primer año: documentación y fechas para confirmar la inscripción - Foto ilustrativa

Las familias de los estudiantes que realizan el ingreso a primer año del ciclo lectivo 2026 deberán confirmar la inscripción de manera presencial, presentando la documentación requerida en la institución educativa asignada.

Para completar el proceso de inscripción, se deberá entregar la siguiente documentación:

Además, se solicitará la presentación de documentación complementaria en los siguientes casos:

Constancia Alfanumérica de alumno regular de 7º grado (la misma utilizada para la preinscripción online).

Se recuerda a las familias que no realizar la inscripción definitiva en tiempo y forma implicará la pérdida de la vacante. Por ello, es fundamental presentar toda la documentación dentro de las fechas establecidas por cada institución.

Partida de nacimiento de hermanos o Declaración Jurada de filiación.

