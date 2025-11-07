viernes 07 de noviembre de 2025

7 de noviembre de 2025 - 08:32
Cronograma.

Ingreso a primer año: documentación y fechas para confirmar la inscripción

Siguen avanzando las instancias del ingreso a primer año. Desde el Ministerio de Educación dieron a conocer la documentación a presentar.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Ingreso a primer año: documentación y fechas para confirmar la inscripción - Foto ilustrativa

Ingreso a primer año: documentación y fechas para confirmar la inscripción - Foto ilustrativa

Documentación obligatoria (original y copia)

Para completar el proceso de inscripción, se deberá entregar la siguiente documentación:

  • Constancia Alfanumérica de alumno regular de 7º grado (la misma utilizada para la preinscripción online).

  • Partida o certificado de nacimiento.

  • Ficha de salud.

  • DNI del estudiante.

  • DNI del padre, madre o tutor.

En caso de corresponder

Además, se solicitará la presentación de documentación complementaria en los siguientes casos:

  • Constancia de estudiante abanderado/a.

  • Partida de nacimiento de hermanos o Declaración Jurada de filiación.

  • Certificado Único de Discapacidad (CUD) o Proyecto Pedagógico Integrador Individual (PPI).

Importante

Se recuerda a las familias que no realizar la inscripción definitiva en tiempo y forma implicará la pérdida de la vacante. Por ello, es fundamental presentar toda la documentación dentro de las fechas establecidas por cada institución.

