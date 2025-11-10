lunes 10 de noviembre de 2025

10 de noviembre de 2025 - 07:02
Educación.

Vence el plazo para confirmar la inscripción para el ingreso a primer año 2026 en Jujuy

Padres y tutores tienen tiempo hasta hoy, lunes 10 de noviembre para confirmar la inscripción definitiva al primer año del Secundario 2026.

Maria Eugenia Burgos
Hoy, lunes 10 de noviembre, vence el plazo para realizar la inscripción definitiva al primer año del nivel secundario en toda la provincia de Jujuy. El Ministerio de Educación recordó que se trata del último día para presentar la documentación requerida en cada institución educativa, tanto para los colegios con sobredemanda como para aquellos que no tuvieron sorteo.

La cartera educativa ya publicó los listados de asignación de bancos para los 1.804 lugares disponibles en los 15 colegios estatales con sobredemanda que participaron del sorteo realizado el pasado 28 de octubre. A estos se suman 4.074 alumnos que optaron por 108 secundarios sin sobredemanda y que también deben confirmar su banco de manera presencial.

Los listados pueden consultarse en el sitio oficial del Ministerio de Educación ( educacion.jujuy.gob.ar/ingreso2026) y en sus perfiles de Facebook e Instagram. Allí figuran el orden de mérito y la institución asignada según las preferencias registradas durante la preinscripción.

Documentación requerida para la inscripción a primer año

Para completar la inscripción, los tutores deben acercarse a la escuela asignada con los siguientes documentos:

  • Constancia de alumno regular de 7° grado.

  • Partida o certificado de nacimiento (original y copia).

  • Ficha de salud (original y copia).

  • Fotocopia del DNI del estudiante y del padre, madre o tutor.

  • En caso de corresponder, CUD o Proyecto Pedagógico Individual con aval institucional.

  • Constancia de abanderado/a o documentación que acredite hermanos en la institución.

Cómo sigue el proceso de ingreso a primer año

Tras el cierre de la inscripción definitiva, el Ministerio realizará un relevamiento de vacantes los días 11 y 12 de noviembre, para determinar los lugares que queden disponibles.

Del 13 al 15 de noviembre se abrirá la segunda etapa de preinscripción, en la que las familias podrán elegir hasta dos instituciones educativas. Luego, el 17 de noviembre se publicarán los nuevos listados de colegios con sobredemanda, y el 20 se asignarán turnos a través del sistema IMPROJUY.

El 22 de noviembre se conocerá la nueva distribución de vacantes y entre el 24 y el 26 se deberán confirmar nuevamente las inscripciones. Posteriormente, se realizará otro relevamiento los días 27 y 28 de noviembre.

Finalmente, habrá una tercera preinscripción los días 2 y 3 de diciembre, también con la posibilidad de seleccionar dos escuelas. El 9 de diciembre se volverán a asignar los “momentos” de inscripción, el 11 se publicarán los listados finales y la confirmación definitiva se llevará a cabo entre el 12, 15 y 16 de diciembre.

