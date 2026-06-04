jueves 04 de junio de 2026
4 de junio de 2026 - 14:10
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La sesión de la Legislatura de Jujuy en vivo minuto a minuto

La Legislatura de Jujuy aprobó la municipalización de Susques durante la quinta sesión ordinaria que se desarrolla este jueves. Toda la sesión.

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Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Legislatura de Jujuy.

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La Legislatura de Jujuy lleva a cabo la quinta sesión ordinaria del periodo legislativo 2026. Se aprobó la municipalización de Susques y tratarán otros temas de interés para la provincia.

Embed - EN VIVO | Legislatura de Jujuy | 5ª SESIÓN ORDINARIA 04-06-2026

Minuto a minuto

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Solicitud de informes por el caso Miguel Coria

La Legislatura de Jujuy aprobó un proyecto de resolución para expresar su repudio por el asesinato de Miguel Ángel Coria y solicitar información oficial sobre el estado de la investigación judicial que se desarrolla en Bolivia.

El caso conmocionó a familiares, allegados y organizaciones de derechos humanos luego de que el vecino jujeño fuera asesinado el pasado 25 de abril en la ciudad boliviana de Tarija. Según la hipótesis que sostiene la querella, el ataque ocurrió en un contexto vinculado a la orientación sexual de la víctima.

Actualmente existe una persona detenida con prisión preventiva mientras continúa el proceso penal. De acuerdo con la representación legal de la familia, la causa se encuentra encuadrada bajo la figura de asesinato, delito que en Bolivia contempla una pena de hasta 30 años de prisión sin derecho a indulto.

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Live Blog Post

Diputadas se refirieron a Ni Una Menos

Legisladoras de distintos bloques tomaron la palabra para hacer eco sobre las marchas de Ni Una Menos que tuvieron lugar este miércoles en todo el país. Llamaron a invertir recursos en la lucha contra la violencia de género.

Ni una menos jujuy 2026 (17)

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Se aprobó la municipalización de Susques

En la 5ta Sesión Ordinaria, la Legislatura de Jujuy aprobó la municipalización de Susques. Dentro de la aprobación en general del proyecto, se convirtió en Ley N° 6505

El proyecto para municipalizar la comuna de Susques se destacaba principalmente en que el número de habitantes en la localidad es mayor al exigido constitucionalmente para la calificación jurídico-administrativa de municipio. Sólo los electores habilitados en la zona son 2.218.

Asimismo, tras aprobarse este proyecto, el Gobierno deberá llamar a elecciones para cubrir los cargos ejecutivos y legislativos a partir de la fecha de su sanción

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Los temas a tratar en la sesión de este jueves

La Legislatura de Jujuy llevará adelante este jueves 4 de junio, desde las 10, la quinta sesión ordinaria del período legislativo. La convocatoria fue definida durante la reunión de Labor Parlamentaria encabezada por las autoridades de la Cámara junto a los representantes de los distintos bloques políticos.

Durante la jornada, los diputados analizarán una serie de proyectos de relevancia institucional para la provincia. Entre ellos sobresalen la iniciativa que propone modificaciones a la Ley N.º 6.486 del Consejo de la Magistratura y Jury de Enjuiciamiento, el proyecto para otorgar rango de municipio a la localidad de Susques y el pedido de acuerdo legislativo para la designación del abogado Javier Gronda al frente de la Superintendencia de Servicios Públicos y Otras Concesiones.

Además, el cuerpo parlamentario debatirá expedientes vinculados a la situación laboral de trabajadores de la administración pública provincial, especialmente aquellos relacionados con aspectos escalafonarios y de carrera administrativa.

En el temario también figura el análisis del convenio correspondiente al programa “Ahora Jubilados y Pensionados”, firmado entre el Gobierno de Jujuy y el Banco Macro, destinado a beneficiar a ese sector de la población.

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