La Suprema Corte de Justicia puso en funcionamiento la Dirección de evidencias penales

La Suprema Corte de Justicia (SCJ) dejó en funcionamiento la nueva Dirección de Evidencias Penales, con el objetivo de optimizar la gestión, administración, custodia y preservación de los elementos probatorios vinculados a las investigaciones y procesos penales que se tramitan en la provincia.

Durante la visita, las autoridades judiciales destacaron la importancia de fortalecer las capacidades técnicas y operativas del Poder Judicial para garantizar la adecuada preservación de las pruebas y el respeto de las garantías procesales dentro del sistema acusatorio-adversarial vigente.

La puesta en funcionamiento de esta nueva estructura institucional responde a los recientes convenios de cooperación celebrados entre el Poder Judicial y el Ministerio Público de la Acusación, vinculados a la gestión de elementos para la extracción y análisis de datos e información digital, los mecanismos de cooperación institucional y la modalidad de declaración de víctimas en situación de vulnerabilidad.

Dirección de Evidencias Penales El nuevo organismo tendrá a su cargo la administración integral de los elementos probatorios obtenidos durante las investigaciones penales y coordinará áreas especializadas vinculadas a la evidencia digital, la gestión de bienes secuestrados en causas penales, el Laboratorio de Genética Forense y los procedimientos relacionados con las Declaraciones Testimoniales Especiales (Cámara Gesell), además de las pericias psicológicas previstas por la legislación procesal vigente.

Dirección de evidencias penales 2 Los magistrados señalaron que la creación de este organismo permitirá unificar criterios de gestión, fortalecer los mecanismos de control, trazabilidad y preservación de las evidencias, y asegurar que las intervenciones técnicas y científicas se desarrollen bajo estándares que garanticen la validez legal de los resultados obtenidos. Transparencia de los procesos El director de Evidencias Penales, José María López García, destacó que la puesta en marcha de este organismo permitirá fortalecer la transparencia de los procesos judiciales y de la gestión de la prueba, a partir de un trabajo técnico e interdisciplinario desarrollado de manera conjunta entre las distintas áreas involucradas. El acto fue encabezado el presidente del STJ, Federico Otaola, y los doctores Mariano Miranda, María Eugenia Nieva, Martín Llamas, Lisandro Aguiar, Eduardo Uriondo, Gonzalo De la Colina y Mercedes Arias junto a autoridades del Ministerio Público de la Acusación y del Ministerio Público de la Defensa.

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