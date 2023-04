Las experiencias de los peregrinos y la fe puesta en la Mamita del Cerro

Una peregrinación es un llamado a hacerlo con otras personas, un llamado a vivir una travesía de fe donde, en los gestos concretos del otro, podemos ver el amor de la Virgen, como en una mano que se alza para que llegues a la cima, un abrazo, una palabra de aliento, etc., así lo vivió Lina Artunduaga quien realizó la peregrinación con su hija pequeña, para agradecerle a la Virgen la posibilidad de ser mamá.

“Después de 11 años estoy volviendo con mi hija, para presentársela a la Virgen y para agradecerle por haberme concedido el deseo de ser madre” contó con los ojos llenos de lágrimas. “Perdí a mi padre, quien me inculcó la devoción por la virgen, por lo que este año fue algo muy emocionante, con muchos sentimientos encontrados” expresó.

Consultada por el sacrificio de subir con una pequeña, aseguró que “Sin duda alguna, sin fe, no subís. Estamos cansadas pero con mucha satisfacción de haber visto a la Mamita del Cerro”.

En un caminar que se emprende como peregrinos y se regresa como hermanos, se comprende que durante el sacrificado asenso cada fiel ha encontrado el amor de La Mamita del Cerro.

Kevin Zalazar llegó desde Buenos Aires para vivir por primera vez el emocionante camino hacia la Virgen de Punta Corral. Impulsado por la costumbre de sus padres y por el agradecimiento infinito por todo lo concedido, se mostró muy movilizado por el objetivo cumplido “No me salen las palabras. No puedo describir lo que se siente y la fe que uno puede ver en las familias, en las personas mayores, en el de al lado que te acompaña y te alienta. Me tiembla todo porque lo que viví fue movilizante”, aseguró. Kevin contó que “es la primera vez que hago la peregrinación. Gracias al apoyo a mi familia y a la fe en la Virgen, que me ayudaron a terminar”, agregando que “vine a agradecer y a pedir por la salud de toda mi familia”.

Kevin Peregrino.jpg

Luis Vázquez es uno de los muchos peregrinos que concluye con la travesía con una clara imagen de cansancio, alegría y lágrimas en los ojos. Al acercarnos expresó “Es la emoción del trayecto recorrido. Nos mueve la fe. Es la confianza y la fe que mueven montañas. Llegamos. Gracias a Dios y a la Virgen, llegamos”.

Luis nos cuenta que tiene a sus hijas divididas entre Jujuy, La Rioja y Francia y que son ellas quien lo movilizaron a cumplir con el trayecto para agradecerle a La Mamita del Cerro “Por sus estudios, por los éxitos y por la vida que tenemos, que nos da”. Con la voz quebrada y la mirada cansada, Luis finalizó asegurando que “Ella -por la Virgen- cuida de mi trabajo y de mi salud”.

Luis Peregrino.jpg