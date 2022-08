"Lo hacemos todo de corazón. El año pasado asistieron más de 400 chicos", afirmó y destacó que desde hace años que vienen realizando este tipo de actividades solidarias.

Para sumarse a la propuesta de la familia Cuel, pueden comunicarse al siguiente número de teléfono: 3886520009.

solidaridad niños 22 (1).jpg Llamado a la solidaridad para festejar el Día del Niño en Libertador.

Lucas habló sobre lo que lo motivó a realizar este tipo de eventos y dijo que años atrás conoció una historia que lo conmovió y le tocó el corazón.

“El ante año pasado, yo estaba afuera de mi negocio y se me acercó un niño de 6 o 7 años que me dijo si le podía dar 20 pesos. Yo le pregunté para que quería la plata y me dijo que ‘hoy no comí, me quiero comprar bizcochos’. Eran las 7 de la tarde, le pedí que me espere y le compré algo de comida”, comentó.

Siguió diciendo que “me quedé hablando con el niño, le pregunté si eso le pasaba siempre y cuál era su situación. Me contó donde vivía, y al otro día fui a conocer el lugar. Me conmovió, no podía creer que había tanta pobreza. No podía creer que eso pase a 20 cuadras del centro de Libertador. Entonces eso me movilizó y me puse a hacer esta campaña solidaria”.