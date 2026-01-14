Llega el 4to Encuentro de Perros Salchichas en Jujuy

Si bien el Día del Perro Salchicha se conmemora cada 1 de febrero, en San Salvador de Jujuy el festejo se trasladará al fin de semana siguiente para facilitar la participación. La organización aún no confirmó el horario ni el lugar de manera oficial, aunque se prevé que el evento se desarrolle por la tarde del 8 de febrero en el Parque San Martín.
La expectativa crece entre los amantes de los dachshunds, que año tras año acompañan la iniciativa y convierten la juntada en un punto de encuentro ya tradicional.
Embed - Canción Completa viral de TikTok: Perro salchicha gordo Bachicha / Animación
Un evento que suma seguidores en Jujuy
Con cada edición, la juntada de perros salchicha gana mayor convocatoria. Familias enteras se acercan con sus mascotas para compartir una tarde al aire libre, intercambiar experiencias y disfrutar de actividades pensadas especialmente para los perros.
Aunque todavía no se difundieron detalles específicos de la programación, en encuentros anteriores se realizaron desfiles de disfraces, juegos recreativos y sorteos, propuestas que suelen atraer tanto a grandes como a chicos.
Este tipo de eventos también fortalece el vínculo entre dueños y promueve espacios de socialización para las mascotas, en un ambiente distendido y familiar.