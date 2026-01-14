Llega el 4to Encuentro de Perros Salchichas en Jujuy

Jujuy volverá a celebrar el Día del Perro Salchicha con una propuesta que ya se instaló en la agenda local. El próximo 8 de febrero se realizará el cuarto encuentro de perros salchicha, una jornada pensada para reunir a dueños, fanáticos y curiosos de esta raza tan particular.

Si bien el Día del Perro Salchicha se conmemora cada 1 de febrero, en San Salvador de Jujuy el festejo se trasladará al fin de semana siguiente para facilitar la participación. La organización aún no confirmó el horario ni el lugar de manera oficial, aunque se prevé que el evento se desarrolle por la tarde del 8 de febrero en el Parque San Martín.

La expectativa crece entre los amantes de los dachshunds, que año tras año acompañan la iniciativa y convierten la juntada en un punto de encuentro ya tradicional.

Un evento que suma seguidores en Jujuy

Con cada edición, la juntada de perros salchicha gana mayor convocatoria. Familias enteras se acercan con sus mascotas para compartir una tarde al aire libre, intercambiar experiencias y disfrutar de actividades pensadas especialmente para los perros.

Aunque todavía no se difundieron detalles específicos de la programación, en encuentros anteriores se realizaron desfiles de disfraces, juegos recreativos y sorteos, propuestas que suelen atraer tanto a grandes como a chicos.

Este tipo de eventos también fortalece el vínculo entre dueños y promueve espacios de socialización para las mascotas, en un ambiente distendido y familiar.

Dachshunds: una raza que despierta simpatía

Los perros salchicha, conocidos oficialmente como dachshunds, se distinguen por su cuerpo alargado y sus patas cortas. Su apariencia singular y su personalidad activa los convirtieron en una de las razas más reconocidas a nivel mundial.

Se trata de perros alegres, curiosos y con mucha energía. A pesar de su tamaño, muestran carácter y valentía, cualidades que se relacionan con su origen como cazadores de madrigueras.

En la vida cotidiana, destacan como excelentes compañeros. Su fidelidad y su apego a los dueños explican por qué cada vez más personas eligen compartir su día a día con esta raza.