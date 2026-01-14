miércoles 14 de enero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
14 de enero de 2026 - 11:25
¡Imperdible!

Llega el 4to Encuentro de Perros Salchichas en Jujuy

El Encuentro de Perros Salchichas tendría lugar en el Parque San Martín. Habrá actividades recreativas y propuestas para toda la familia.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Encuentro de Perros Salchichas en Jujuy.

Encuentro de Perros Salchichas en Jujuy.

Lee además
granizo y sol en el hornocal: un fenomeno sorprendio a turistas y se volvio viral video
Impresionante.

Granizo y sol en el Hornocal: un fenómeno sorprendió a turistas y se volvió viral
Estadio de Altos Hornos Zapla. video
Policiales.

Encontraron un muerto en el estadio de Altos Hornos Zapla

Si bien el Día del Perro Salchicha se conmemora cada 1 de febrero, en San Salvador de Jujuy el festejo se trasladará al fin de semana siguiente para facilitar la participación. La organización aún no confirmó el horario ni el lugar de manera oficial, aunque se prevé que el evento se desarrolle por la tarde del 8 de febrero en el Parque San Martín.

La expectativa crece entre los amantes de los dachshunds, que año tras año acompañan la iniciativa y convierten la juntada en un punto de encuentro ya tradicional.

Embed - Canción Completa viral de TikTok: Perro salchicha gordo Bachicha / Animación

Un evento que suma seguidores en Jujuy

Con cada edición, la juntada de perros salchicha gana mayor convocatoria. Familias enteras se acercan con sus mascotas para compartir una tarde al aire libre, intercambiar experiencias y disfrutar de actividades pensadas especialmente para los perros.

Aunque todavía no se difundieron detalles específicos de la programación, en encuentros anteriores se realizaron desfiles de disfraces, juegos recreativos y sorteos, propuestas que suelen atraer tanto a grandes como a chicos.

Este tipo de eventos también fortalece el vínculo entre dueños y promueve espacios de socialización para las mascotas, en un ambiente distendido y familiar.

Encuentro de Perros Salchicha en Jujuy
Encuentro de Perros Salchicha en Jujuy.

Encuentro de Perros Salchicha en Jujuy.

Dachshunds: una raza que despierta simpatía

Los perros salchicha, conocidos oficialmente como dachshunds, se distinguen por su cuerpo alargado y sus patas cortas. Su apariencia singular y su personalidad activa los convirtieron en una de las razas más reconocidas a nivel mundial.

Se trata de perros alegres, curiosos y con mucha energía. A pesar de su tamaño, muestran carácter y valentía, cualidades que se relacionan con su origen como cazadores de madrigueras.

En la vida cotidiana, destacan como excelentes compañeros. Su fidelidad y su apego a los dueños explican por qué cada vez más personas eligen compartir su día a día con esta raza.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Granizo y sol en el Hornocal: un fenómeno sorprendió a turistas y se volvió viral

Encontraron un muerto en el estadio de Altos Hornos Zapla

El niño jujeño que sueña con ser neurocirujano: tiene 11 años y ya ganó una beca para estudiar en Cuba

Colegio Médico: "El pago no llega al valor ético mínimo, hay pagos atrasados desde enero del 2025"

Atropellaron a una mujer en la zona de la vieja terminal de Jujuy

Lo que se lee ahora
Atropellaron a una mujer en la zona de la vieja terminal de Jujuy. video
Policiales.

Atropellaron a una mujer en la zona de la vieja terminal de Jujuy

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Atropellaron a una mujer en la zona de la vieja terminal de Jujuy. video
Policiales.

Atropellaron a una mujer en la zona de la vieja terminal de Jujuy

En Salta investigan embutidos con presunta carne defelino (Foto ilustrativa)
Aberrante.

Denuncian que una carnicería de Salta vendía carne de gato

Estadio de Altos Hornos Zapla. video
Policiales.

Encontraron un muerto en el estadio de Altos Hornos Zapla

Alerta meteorológico. video
Atención.

Jujuy está bajo alerta amarilla por tres días: se esperan tormentas y posible granizo

Jujuy Básquet.
LaLiga.

Dura derrota de Jujuy Básquet ante Estudiantes de Tucumán

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel