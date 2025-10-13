lunes 13 de octubre de 2025

13 de octubre de 2025 - 10:25
Propuestas.

Llega una nueva edición de la Expo Educativa Provincial 2025 a Jujuy: dónde y cuándo será

Esta nueva edición de la Expo Educativa 2025 se realizará en Ciudad de las Artes y contará con más de 40 stands con toda la oferta académica de Jujuy.

Por  María Florencia Etchart
Llega una nueva edición de la Expo Educativa Provincial 2025 a Jujuy - Imagen de archivo 

Llega una nueva edición de la Expo Educativa Provincial 2025 – “Estudiá en Jujuy”, un evento que reunirá en un mismo espacio la oferta académica de instituciones de nivel superior, universitario y técnico de toda la provincia.

La actividad se llevará a cabo los días 23 y 24 de octubre en la Ciudad de las Artes, y contará con más de 40 stands, además de charlas, talleres y actividades interactivas diseñadas para orientar a los jóvenes en su elección vocacional.

ciudad de las artes (4)

Horarios y propuestas

La Expo abrirá sus puertas el miércoles 23 de octubre de 11 a 20 horas, y continuará el jueves 24 de octubre de 9 a 18 horas, ofreciendo dos jornadas completas de información, asesoramiento y experiencias educativas.

Durante el evento, los visitantes podrán recorrer los distintos espacios y dialogar con representantes de instituciones públicas y privadas, que presentarán su oferta de carreras y programas de formación para el ciclo lectivo 2025.

Promover la educación y el futuro en Jujuy

El objetivo central de la Expo es promover y visibilizar la diversidad y calidad de la educación superior jujeña, posicionando a la provincia como un polo formativo sólido y atractivo para quienes buscan desarrollarse profesionalmente sin tener que migrar hacia otras regiones del país.

“Queremos que los jóvenes conozcan todo lo que Jujuy tiene para ofrecer en materia educativa, y que encuentren en su provincia un espacio para desarrollarse, formarse y crecer. Convocamos también a las familias, docentes y a toda la comunidad educativa, porque la elección de una carrera es una decisión colectiva que impacta en el desarrollo de nuestra provincia”, expresó Carolina Calvó, directora de Educación Superior.

Un espacio abierto, dinámico y participativo

La Expo Educativa Provincial 2025 se propone como un evento abierto y gratuito, donde estudiantes, docentes y familias podrán informarse, participar y proyectar su futuro académico.

Habrá además talleres de orientación vocacional, charlas sobre inserción laboral y tecnología educativa, y espacios de intercambio entre instituciones, empresas y organizaciones sociales.

De esta manera, la Expo busca inspirar, orientar y acompañar a quienes están por iniciar o continuar su camino formativo, reafirmando el compromiso del Gobierno provincial con la educación como motor de desarrollo y crecimiento.

