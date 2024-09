Embed - María Paz Jure: "La gente se olvida que somos adolescentes"

¿Quién es María Paz Jure?

La joven, que cursa quinto año en el Complejo Educativo José Hernández y es carrocera, también se destaca en la danza contemporánea y la pintura. "Siempre me gustó el diseño, la arquitectura, pero me fui más por el diseño", comentó Paz, quien tiene claro su futuro, que seguirá en la provincia de Córdoba.

"Siempre fui una alumna 10, sigo siendo buena alumna, pero me pasó que de la nada me relajé un montón. Soy muy compañera", contó, destacando el valor que le dio a compartir y disfrutar con sus compañeros de promoción. "Este año pude disfrutar mucho de mi promo, las actividades con mis compañeros", agregó.

Su paso por la Fiesta Nacional de los Estudiantes

Sobre su paso por la Fiesta Nacional de los Estudiantes, admitió que nunca había pensado en postularse, pero terminó siendo una experiencia enriquecedora: "Nunca pensé en presentarme, lo hice porque éramos casi todas. La mayoría, creo que 5 no se presentaron nada más. Terminé saliendo reina".

Además, recuerda con especial cariño cómo fue avanzando en cada etapa: "En la provincial me enfermé, empecé con tos y moco. En la nacional estaba destruida. Me tuvieron que inyectar porque no daba más. Fue ir de menor a mayor", agregó. "Destaco el conocer a muchas chicas de otros lugares y conocer su cultura", dijo.

"Soy feliz con el lugar al que llegue, ser primera representante nacional fue un orgullo", dijo.

Las redes sociales

Sobre su experiencia con las redes sociales, Paz reflexionó: "Es inevitable entrar a las redes a leer los comentarios. En algún momento te pegan, pero no me afectó mucho. Lo que comentan es lo que viene de uno, no lo que soy yo".

La joven también hace un llamado a la empatía: "Se olvidan que somos adolescentes, 15 a 17 años. La gente que comenta es más grande. Tendrían que ser más empáticos y pensar que la que está recibiendo esos comentarios podría ser su familia y afectarle mucho".

