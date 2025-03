Más víboras aparecieron en barrios capitalinos, ¿qué hacer si entra una al hogar?

Es clave en primera instancia, comunicarse con algún profesional, rescatista o los bomberos y no matar al animal teniendo en cuenta que este se encuentra desorientado y vulnerable.

Aparición de víboras en Los Perales

Eduardo Vargas, coordinador del CAFAJu, detalló que la especie que encontraron en una casa a metros del río "se trata de una falsa yarará, no es una víbora venenosa" es decir que la persona se encuentra fuera de peligro. En este caso recomendó en primer lugar no asustarse, tratar de sacar a la vibora con algún elemento que no la lastime y si es posible llevarla al monte o un lugar acorde a su habitat natural.