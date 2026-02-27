viernes 27 de febrero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
27 de febrero de 2026 - 10:56
Transitabilidad.

Neblina reduce la visibilidad en la Ruta Nacional 9 entre Bárcena y Tumbaya

El fenómeno afecta el tránsito en la mañana jujeña y obliga a circular con extrema precaución en la Ruta 9

Agustina Medina
Por  Agustina Medina
Neblina reduce la visibilidad en la Ruta Nacional 9 entre Bárcena y Tumbaya

Neblina reduce la visibilidad en la Ruta Nacional 9 entre Bárcena y Tumbaya

La presencia de neblina baja afecta este viernes 27 de febrero la circulación sobre la Ruta Nacional 9, en el tramo que une Bárcena y Tumbaya, en la provincia de Jujuy. El fenómeno climático se registra durante las primeras horas del día y reduce de forma considerable la visibilidad en varios sectores.

Lee además
Nieve en la Quebrada de Humahuaca.
Tránsito.

El estado de las rutas en este jueves 4 de julio: nieve, hielo, neblina y obras
el estado de las rutas en este viernes 4 de julio: nieve, hielo, neblina y obras
Tránsito.

El estado de las rutas en este viernes 4 de julio: nieve, hielo, neblina y obras

La situación impacta en conductores particulares, transporte de carga y vehículos turísticos que utilizan este corredor clave del norte provincial. Las autoridades solicitan máxima precaución hasta que mejoren las condiciones climáticas.

neblina barcena jujuy.jpg

Tramo afectado en la RN 9

La complicación se concentra sobre la Ruta Nacional 9, especialmente entre las localidades de Bárcena y Tumbaya. Se trata de un sector con circulación constante, tanto de residentes como de visitantes que se dirigen hacia la Quebrada.

La neblina densa impide visualizar con claridad la señalización y los vehículos que circulan a corta distancia. En algunos puntos, la visibilidad baja de forma abrupta, lo que obliga a reducir la velocidad de inmediato.

Las condiciones se intensifican en zonas con curvas y leves cambios de altura, características propias de este tramo de la ruta nacional.

Recomendaciones para conductores y vecinos de la zona

Ante la presencia de neblinas bajas en la Ruta Nacional 9, en el tramo Bárcena–Tumbaya, autoridades viales solicitan circular con velocidad reducida, mantener distancia prudente entre vehículos y utilizar luces bajas reglamentarias. También piden evitar sobrepasos y maniobras bruscas.

A los vecinos y peatones de la zona les recomiendan extremar cuidados al transitar cerca de la calzada, utilizar elementos reflectivos si caminan en horarios de poca visibilidad y respetar las indicaciones del personal de Seguridad Vial que trabaja en el sector.

Pronóstico extendido para viernes, sábado y domingo

Según los datos disponibles del Servicio Meteorológico Nacional y pronósticos para la provincia de Jujuy, el tiempo en la zona de Bárcena y Tumbaya podría variar durante el fin de semana.

Para este viernes se mantienen condiciones de cielo parcialmente cubierto y algo de humedad, lo que podría favorecer la formación de neblina en la mañana y baja visibilidad en rutas cercanas, como la Ruta Nacional 9.

El sábado se espera un día con temperaturas más agradables y menor probabilidad de niebla persistente, aunque aún puede haber nubosidad en sectores del valle y quebrada.

Para el domingo, el pronóstico indica un aumento de nubosidad con posibilidad de lluvias aisladas por la tarde o noche, lo que podría volver a generar humedad y neblinas en la primera hora del día en zonas bajas y tramos de ruta, aunque no está confirmado que la neblina sea tan densa como la del viernes.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

El estado de las rutas en este jueves 4 de julio: nieve, hielo, neblina y obras

El estado de las rutas en este viernes 4 de julio: nieve, hielo, neblina y obras

Neblina y lluvias débiles en Jujuy: el SMN dijo hasta cuándo seguirá la inestabilidad

La neblina en Salta obligó a desviar vuelos para que aterricen en Jujuy: cuál es la situación

El aliento de un influencer dominicano a Gimnasia de Jujuy: "Arriba el Lobo jujeño, vamos a ganar"

Lo que se lee ahora
Apuñalaron a un joven en barrio Belgrano
Policiales.

Apuñalan y matan a un joven en barrio Belgrano

Por  Silvano Pintos

Las más leídas

Apuñalaron a un joven en barrio Belgrano
Policiales.

Apuñalan y matan a un joven en barrio Belgrano

Feria del Pan Casero en Yala.
Ruta 9.

Piden el cese y demolición de construcciones no autorizadas en Yala

Legislatura. video
Jujuy.

Operativo de seguridad por la apertura de sesiones: 150 efectivos y cortes de tránsito

Canal 4 de Jujuy transmitirá en vivo la apertura de sesiones ordinarias
Discurso.

Canal 4 de Jujuy transmitirá en vivo la apertura de sesiones ordinarias

Construcción del Ascensor Urbano en barrio San Martín.
Obra.

Comenzaron a construir el tercer ascensor urbano en San Salvador de Jujuy

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel