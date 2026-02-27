Neblina reduce la visibilidad en la Ruta Nacional 9 entre Bárcena y Tumbaya

La presencia de neblina baja afecta este viernes 27 de febrero la circulación sobre la Ruta Nacional 9 , en el tramo que une Bárcena y Tumbaya , en la provincia de Jujuy. El fenómeno climático se registra durante las primeras horas del día y reduce de forma considerable la visibilidad en varios sectores.

Tránsito. El estado de las rutas en este viernes 4 de julio: nieve, hielo, neblina y obras

Tránsito. El estado de las rutas en este jueves 4 de julio: nieve, hielo, neblina y obras

La situación impacta en conductores particulares, transporte de carga y vehículos turísticos que utilizan este corredor clave del norte provincial. Las autoridades solicitan máxima precaución hasta que mejoren las condiciones climáticas.

La complicación se concentra sobre la Ruta Nacional 9, especialmente entre las localidades de Bárcena y Tumbaya. Se trata de un sector con circulación constante, tanto de residentes como de visitantes que se dirigen hacia la Quebrada.

La neblina densa impide visualizar con claridad la señalización y los vehículos que circulan a corta distancia. En algunos puntos, la visibilidad baja de forma abrupta, lo que obliga a reducir la velocidad de inmediato.

Las condiciones se intensifican en zonas con curvas y leves cambios de altura, características propias de este tramo de la ruta nacional.

Recomendaciones para conductores y vecinos de la zona

Ante la presencia de neblinas bajas en la Ruta Nacional 9, en el tramo Bárcena–Tumbaya, autoridades viales solicitan circular con velocidad reducida, mantener distancia prudente entre vehículos y utilizar luces bajas reglamentarias. También piden evitar sobrepasos y maniobras bruscas.

A los vecinos y peatones de la zona les recomiendan extremar cuidados al transitar cerca de la calzada, utilizar elementos reflectivos si caminan en horarios de poca visibilidad y respetar las indicaciones del personal de Seguridad Vial que trabaja en el sector.

Pronóstico extendido para viernes, sábado y domingo

Según los datos disponibles del Servicio Meteorológico Nacional y pronósticos para la provincia de Jujuy, el tiempo en la zona de Bárcena y Tumbaya podría variar durante el fin de semana.

Para este viernes se mantienen condiciones de cielo parcialmente cubierto y algo de humedad, lo que podría favorecer la formación de neblina en la mañana y baja visibilidad en rutas cercanas, como la Ruta Nacional 9.

El sábado se espera un día con temperaturas más agradables y menor probabilidad de niebla persistente, aunque aún puede haber nubosidad en sectores del valle y quebrada.

Para el domingo, el pronóstico indica un aumento de nubosidad con posibilidad de lluvias aisladas por la tarde o noche, lo que podría volver a generar humedad y neblinas en la primera hora del día en zonas bajas y tramos de ruta, aunque no está confirmado que la neblina sea tan densa como la del viernes.