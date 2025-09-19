viernes 19 de septiembre de 2025

19 de septiembre de 2025 - 10:07
Primera Nacional.

Nicolás Dematei: "Estamos dispuestos a pelear hasta el final"

El defensor de Gimnasia y Esgrima, Nicolás "Vikingo" Dematei, habló sobre el desafío que tiene el conjunto jujeño de cara al nuevo partido del domingo.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
El defensor de Gimnasia y Esgrima de Jujuy, Nicolás Dematei, conocido como el “Vikingo”, aseguró que el equipo no baja los brazos en la recta final del campeonato de la Primera Nacional. El próximo domingo podría volver a la titularidad cuando el “Lobo” enfrente a Agropecuario Argentino por la fecha 32 de la Zona B.

“Seguimos en la pelea”

Dematei transmitió confianza en el presente del plantel y destacó que el grupo mantiene la calma en esta etapa decisiva: “Seguimos en la pelea, estamos tranquilos. Vamos partido por partido, porque sabemos que lo que viene será muy duro”, señaló.

El defensor subrayó además el trabajo cotidiano del equipo: “Siempre nos esforzamos para sumar de a tres. De hecho, trabajamos cada día para crecer y acercarnos al máximo objetivo”.

El rol del hincha

En sus declaraciones, el “Vikingo” resaltó el acompañamiento de la parcialidad albiceleste: “Verdaderamente sentimos el apoyo del hincha y lo necesitamos. Por eso nuestro agradecimiento con los jujeños es total y esperamos que la cancha esté linda el domingo”.

El rival de turno

Respecto al próximo compromiso, Dematei analizó al conjunto de Agropecuario Argentino: “Es un equipo complicado. Todos estamos jugando por algún objetivo. Manejan bien la pelota, tienen jugadores de jerarquía y cuentan con el goleador del torneo”, expresó en referencia a Alejandro Gagliardi, quien suma 17 tantos en la temporada.

Una meta compartida

Para el defensor, el desafío de llevar a Gimnasia a lo más alto trasciende lo deportivo: “El esfuerzo es de todos: cuerpo técnico, jugadores y dirigencia. Pero sabemos que responde al sueño de miles y miles de hinchas. Esa responsabilidad no es una carga, es un aliciente que fortalece nuestra mentalidad ganadora”, concluyó.

