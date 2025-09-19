Nicolás Dematei: "Estamos dispuestos a pelear hasta el final"

El defensor de Gimnasia y Esgrima de Jujuy , Nicolás Dematei, conocido como el “Vikingo”, aseguró que el equipo no baja los brazos en la recta final del campeonato de la Primera Nacional. El próximo domingo podría volver a la titularidad cuando el “Lobo” enfrente a Agropecuario Argentino por la fecha 32 de la Zona B.

Dematei transmitió confianza en el presente del plantel y destacó que el grupo mantiene la calma en esta etapa decisiva: “Seguimos en la pelea, estamos tranquilos. Vamos partido por partido, porque sabemos que lo que viene será muy duro”, señaló.

El defensor subrayó además el trabajo cotidiano del equipo: “Siempre nos esforzamos para sumar de a tres. De hecho, trabajamos cada día para crecer y acercarnos al máximo objetivo” .

El rol del hincha

En sus declaraciones, el “Vikingo” resaltó el acompañamiento de la parcialidad albiceleste: “Verdaderamente sentimos el apoyo del hincha y lo necesitamos. Por eso nuestro agradecimiento con los jujeños es total y esperamos que la cancha esté linda el domingo”.

El rival de turno

Respecto al próximo compromiso, Dematei analizó al conjunto de Agropecuario Argentino: “Es un equipo complicado. Todos estamos jugando por algún objetivo. Manejan bien la pelota, tienen jugadores de jerarquía y cuentan con el goleador del torneo”, expresó en referencia a Alejandro Gagliardi, quien suma 17 tantos en la temporada.

Una meta compartida

Para el defensor, el desafío de llevar a Gimnasia a lo más alto trasciende lo deportivo: “El esfuerzo es de todos: cuerpo técnico, jugadores y dirigencia. Pero sabemos que responde al sueño de miles y miles de hinchas. Esa responsabilidad no es una carga, es un aliciente que fortalece nuestra mentalidad ganadora”, concluyó.