Operativo para detectar perros que atacan en jauría

Justamente la víctima de 9 años que iba con su padre, fue atacada al caer de la moto con reacciones salvajes de los perros.

En ese sentido comentó que "hay que manejar adecuadamente los animales" y agregó ante la situación "cuando no responden, cuando no aparecen los dueños de los animales, porque el animal no ha sido suficientemente identificado por la gente que estaba presente en ese momento o por los mismos damnificados, es dificilísimo poder llegar hasta el punto justo".

Mayor responsabilidad de los dueños

El director pide y solicita "la aparición de los dueños de en este caso, los perros", ya que de esta manera se sobrelleva mejor la problemática aclarando que "la mejor forma es que exista conciencia en el propietario del animal".

Recomienda enseñarles frenar en el pasaje de una motocicleta o una bicicleta con personas; corregir la conducta de salir hacia la calle o ventana con ladridos y una acción violenta; prepararlos para la convivencia con otros seres humanos.

Castraciones y vacunación

Por su lado Natalia Mansilla, encargada de Zoonosis, contó sobre los operativos que se vienen realizando hace semanas en la capital jujeña.

Detalló que ya se realizaron más de 100 castraciones: "venimos trabajando con lo que son las castraciones de todas las mascotas en el barrio Campo Verde, también estamos terminando todo lo que es 9 de julio".

Palpalá: Vacunación antirrábica y turnos para castraciones Palpalá: Vacunación antirrábica y turnos para castraciones

Con respecto a los ataques y problematica de perros sueltos contó "hicimos un recorrido para poder ver y llegar a poder localizar a estos animales, que bueno, lamentablemente después de lo ocurrido, los que tienen dueños, los acogen de nuevo en el hogar, como que digamos, los vuelven a guardar y no avisan", dando a entender que no reconocen lo que su mascota hizo.

Explicaron que en dicho operativo ellos se manejan con vehículos y "todo se demora", comentando que tienen un tiempo de entre 30 y 45 minutos, donde ya se dispersa totalmente todo. "Ahora nosotros vamos a seguir con este operativo, la otra semana, trabajando fuertemente con el centro vecinal de este lugar, vamos a poder llegar a tratar de encontrar a cada uno de estos perritos, llegar a los dueños, no al perro en sí, sino al dueño, porque el responsable es el dueño, y todas estas mascotas, la mayoría tienen dueños.

Para terminar, el director Hueda resaltó que "el elemento más importante que tenemos disponible es la vacunación, toda la gente tiene que acudir a la vacunación de los animales, porque es la mejor manera de frenarle el paso al virus de la rabia, la vacuna es el mejor sistema que hay para cortar el paso del virus de la rabia, cerca de nuestras mascotas".