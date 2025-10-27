lunes 27 de octubre de 2025

27 de octubre de 2025 - 18:34
Educación.

Orientación vocacional: fecha, hora y lugar del próximo encuentro para estudiantes

Nuevo encuentro de “Poné Primera a Tu Futuro”, en el marco del plan de orientación vocacional para estudiantes de 5to año.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Orientaciónvocacional en Jujuy (Foto ilustrativa)

Orientación vocacional en Jujuy (Foto ilustrativa)

Se realizará un nuevo encuentro del programa “Poné Primera a Tu Futuro”, centrado en la temática “Aproximación a la Orientación Vocacional ”, evento organizado por la Secretaría de Desarrollo Integral y la Coordinación de Calidad de Vida.

La jornada se llevará a cabo el jueves 30 de octubre, de 17 a 18:30, en el Centro de Innovación Educativa de Ciudad Cultural, ubicado en Zorrilla de San Martín esquina Curupaytí del barrio Alto Padilla. Habrá dinámicas de orientación vocacional para explorar intereses, valores y habilidades.

Orientación vocacional en Jujuy (Foto ilustrativa)
Orientación vocacional en Jujuy (Foto ilustrativa)

Orientación vocacional en Jujuy (Foto ilustrativa)

Durante el encuentro se impulsarán actividades reflexivas, participativas y dinámicas grupales que permitirán explorar intereses, valores y habilidades personales, favoreciendo una elección informada y acorde a cada proyecto de vida.

Herramientas y objetivos para la orientación vocacional

A través de esta propuesta, el programa busca fortalecer la autonomía, la confianza y la proyección de las y los jóvenes, preparándolos para el inicio de estudios superiores y la construcción de proyectos con sentido.

Quienes deseen sumarse a los próximos encuentros pueden comunicarse con la Coordinación de Calidad de Vida al WhatsApp 388-4612357 o al correo [email protected].

