Orientación vocacional: fecha, hora y lugar del próximo encuentro para estudiantes

Se realizará un nuevo encuentro del programa “Poné Primera a Tu Futuro”, centrado en la temática “Aproximación a la Orientación Vocacional ”, evento organizado por la Secretaría de Desarrollo Integral y la Coordinación de Calidad de Vida.
La jornada se llevará a cabo el jueves 30 de octubre, de 17 a 18:30, en el Centro de Innovación Educativa de Ciudad Cultural, ubicado en Zorrilla de San Martín esquina Curupaytí del barrio Alto Padilla. Habrá dinámicas de orientación vocacional para explorar intereses, valores y habilidades.
¿A quiénes está dirigido?
La actividad está destinada a estudiantes del último año del nivel secundario, con el propósito de acompañar el proceso de elección vocacional mediante propuestas accesibles y cercanas.
Orientación vocacional en Jujuy (Foto ilustrativa)
Durante el encuentro se impulsarán actividades reflexivas, participativas y dinámicas grupales que permitirán explorar intereses, valores y habilidades personales, favoreciendo una elección informada y acorde a cada proyecto de vida.
Herramientas y objetivos para la orientación vocacional
A través de esta propuesta, el programa busca fortalecer la autonomía, la confianza y la proyección de las y los jóvenes, preparándolos para el inicio de estudios superiores y la construcción de proyectos con sentido.
Quienes deseen sumarse a los próximos encuentros pueden comunicarse con la Coordinación de Calidad de Vida al WhatsApp 388-4612357 o al correo [email protected].
