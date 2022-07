Requisitos para las castraciones de felinos y caninos

- El animal debe estar en buen estado de salud.

-El costo de la operación es de $800.

-La mascota no debe ser de raza.

- El animal a intervenir, deberá estar comprendido entre edades de 6 meses hasta los 8 años.

- Deberán exhibir el certificado de vacunación antirrábica vigente, habiendo sido vacunado el animal con 30 días de antelación o más tiempo y certificado de desparasitación y/o factura de compra de la caja de desparasitación.

perros gatos 22.jpg Perros y gatos con buena salud.

- No traer al animal en periodo de celo, ni 30 días posteriores del mismo.

- No se opera animales preñados, estos podrán ser intervenidos 45 días posteriores al parto.

- El animal a operar, como requisito indispensable, deberá contraer ayuno preoperatorio de 18 horas de sólidos y 8 horas de líquidos.

- Traer manta (el animal sale con frío).

- El animal debe venir con correa o caja y bozal.

- La persona que trae el animal debe ser responsable (no deben concurrir adultos mayores, personas con discapacidad o niños).

- Fotocopia de DNI.

- Uso de barbijo, distanciamiento social y uso de alcohol en gel.

- Deben cumplir con los requisitos antes mencionados, de lo contrario no se realizará la castración.

En caso de no asistir en la fecha y horario de castración, no será reprogramada y no se reintegrará el monto abonado.