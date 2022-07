La marcha será por " el sueldo digno de todos los empleados de la salud debido a que no recibimos una respuesta acorde a nuestras necesidades de un sueldo básico digno de acuerdo a la canasta básica familiar", aseguró Ester Flores, enfermera, en diálogo con Canal 4 .

También comentaron que este lunes por la tarde fueron recibidos por el ministro de Salud, José Buljubasich, "ante nuestro pedido no nos dio buenas noticias, nos dijo que le hagamos este planteo al Ministro de Hacienda. Además nos expresó que le ordenó a los directores de los hospitales que aclaren a los autoconvocados que si salimos a reclamar sin la tutela gremial podemos ser sancionados", mencionó otra enfermera.

"Nos sentimos presionados por el Gobierno y también discriminados", añadió.

Hace más de un mes que el personal de salud de Jujuy viene realizando marchas y ya van 15 en total bajo el mismo pedido.

Para finalizar, Ester Flores sostuvo que "no nos alcanza ni para comer, mi sueldo básico es de 13.000 pesos y con el incremento que nos dio el Gobierno no llego ni a los 14 mil. A pesar del apriete vamos a salir a manifestar, no vamos a dejar de decirles nuestro descontento. Vendrá nuestra familia y todos vamos a salir".

Por último señaló que "tenemos la tutela de ATE que se adhirió para la jornada de paro de este miércoles así que no nos pueden descontar el día".

