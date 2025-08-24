domingo 24 de agosto de 2025

24 de agosto de 2025 - 12:55
Petroglifos en El Pintado: un viaje a la historia milenaria en plena Quebrada de Humahuaca

vA pocos kilómetros de Humahuaca, los Petroglifos en El Pintado son una huella viva de la cultura Omaguaca. Una joya arqueológica en el corazón de Jujuy.

Petroglifos de Sapagua: un viaje a la historia milenaria en plena Quebrada de Humahuaca

Petroglifos de Sapagua: un viaje a la historia milenaria en plena Quebrada de Humahuaca

En el corazón de la Quebrada de Humahuaca, a la vera de la ruta nacional 9, se encuentra uno de los tesoros arqueológicos más importantes del norte argentino: los Petroglifos de Sapagua en El Pintado. Este sitio es un testimonio milenario de la cultura Omaguaca, cuyos grabados en piedra revelan escenas de la vida cotidiana, creencias y hasta el impacto de la llegada de los conquistadores españoles.

¿Qué se ve en Sapagua?

Los Petroglifos de Sapagua en El Pintado en Hornaditas fueron grabados sobre una gran superficie oblicua de cuarcitas cámbricas con orientación norte. Atribuidos a la cultura Omaguaca clásica, estos grabados se relacionan con otros hallados en sitios cercanos como Inca Cueva, conformando la llamada microrregión de Azul Pampa.

Petroglifos de Sapagua un viaje a la historia milenaria en plena Quebrada de Humahuaca (3)
Petroglifos de Sapagua: un viaje a la historia milenaria en plena Quebrada de Humahuaca / fotos: juanignaciosalvador

Petroglifos de Sapagua: un viaje a la historia milenaria en plena Quebrada de Humahuaca / fotos: juanignaciosalvador

Petroglifos de Sapagua un viaje a la historia milenaria en plena Quebrada de Humahuaca (2)
Petroglifos de Sapagua: un viaje a la historia milenaria en plena Quebrada de Humahuaca

Petroglifos de Sapagua: un viaje a la historia milenaria en plena Quebrada de Humahuaca

Petroglifos de Sapagua un viaje a la historia milenaria en plena Quebrada de Humahuaca (1)
Petroglifos de Sapagua: un viaje a la historia milenaria en plena Quebrada de Humahuaca

Petroglifos de Sapagua: un viaje a la historia milenaria en plena Quebrada de Humahuaca

@talisman.en.ruta Primera parte de esta excursión que nos llevó Gaby Lamas a ver los Petroglifos en El Pintado en Hornaditas Humahuaca Jujuy. Si quieren conocer más , escriban a @casa_claritayhector que son unos genios y pueden hacer más excursiones por la zona además de alojarse en su casa en Hornaditas. #nomades #vanlife #rutasargentinas #motorhome ♬ sonido original - Talisman en Ruta

¿Cómo llegar a los Petroglifos de Sapagua?

El paseo comienza sobre la ruta nacional 9, a pocos kilómetros de la localidad de Humahuaca. Desde allí se puede seguir en vehículo y detenerse aproximadamente a un kilómetro en el cartel que indica “El Pintado”, tomando un desvío hacia la derecha. El camino es de fácil acceso, con una vereda suave que en algunos tramos se pierde, pero en general no presenta mayores dificultades.

Petroglifos de Sapagua un viaje a la historia milenaria en plena Quebrada de Humahuaca (13)
Petroglifos de Sapagua: un viaje a la historia milenaria en plena Quebrada de Humahuaca / Fotos: juanignaciosalvador

Petroglifos de Sapagua: un viaje a la historia milenaria en plena Quebrada de Humahuaca / Fotos: juanignaciosalvador

Petroglifos de Sapagua un viaje a la historia milenaria en plena Quebrada de Humahuaca (12)
Petroglifos de Sapagua un viaje a la historia milenaria en plena Quebrada de Humahuaca (11)
Petroglifos de Sapagua un viaje a la historia milenaria en plena Quebrada de Humahuaca (10)
Petroglifos de Sapagua un viaje a la historia milenaria en plena Quebrada de Humahuaca (9)
Petroglifos de Sapagua un viaje a la historia milenaria en plena Quebrada de Humahuaca (8)
Petroglifos de Sapagua: un viaje a la historia milenaria en plena Quebrada de Humahuaca / Fotos: juanignaciosalvador

Petroglifos de Sapagua: un viaje a la historia milenaria en plena Quebrada de Humahuaca / Fotos: juanignaciosalvador

El lugar fue estudiado por primera vez en 1965 por Eduardo Cigliano y Horacio Calandra, y más tarde por Alicia Fernández Distel, quienes pusieron en valor este patrimonio único.

Petroglifos de Sapagua: huellas de la cultura Omaguaca

El panel principal puede dividirse en dos sectores. En el más extenso se distinguen hachuelas, figuras antropomorfas con vestimenta típica, camélidos en distintas posturas, ñandúes, jinetes y motivos abstractos como círculos y zigzags.

Petroglifos de Sapagua un viaje a la historia milenaria en plena Quebrada de Humahuaca (7)
Petroglifos de Sapagua: un viaje a la historia milenaria en plena Quebrada de Humahuaca / Fotos: juanignaciosalvador

Petroglifos de Sapagua: un viaje a la historia milenaria en plena Quebrada de Humahuaca / Fotos: juanignaciosalvador

Petroglifos de Sapagua un viaje a la historia milenaria en plena Quebrada de Humahuaca (6)
Petroglifos de Sapagua: un viaje a la historia milenaria en plena Quebrada de Humahuaca / Fotos: juanignaciosalvador

Petroglifos de Sapagua: un viaje a la historia milenaria en plena Quebrada de Humahuaca / Fotos: juanignaciosalvador

Petroglifos de Sapagua un viaje a la historia milenaria en plena Quebrada de Humahuaca (5)
Petroglifos de Sapagua: un viaje a la historia milenaria en plena Quebrada de Humahuaca / Fotos: juanignaciosalvador

Petroglifos de Sapagua: un viaje a la historia milenaria en plena Quebrada de Humahuaca / Fotos: juanignaciosalvador

El sector más reducido refleja escenas de la época de la conquista española, con representaciones de luchas entre un nativo y un conquistador montado a caballo. Estas imágenes muestran el choque cultural que marcó para siempre la historia de los pueblos originarios.

Una ventana al pasado de Jujuy

Las figuras, que datan entre el 950 y el 1600 d.C., son mucho más que simples grabados: constituyen un relato en piedra de la vida en la Quebrada. A través de ellas podemos comprender las costumbres, la cosmovisión y la resistencia cultural de las comunidades originarias frente a la invasión europea.

Petroglifos de Sapagua un viaje a la historia milenaria en plena Quebrada de Humahuaca (4)
Petroglifos de Sapagua: un viaje a la historia milenaria en plena Quebrada de Humahuaca / Fotos: juanignaciosalvador

Petroglifos de Sapagua: un viaje a la historia milenaria en plena Quebrada de Humahuaca / Fotos: juanignaciosalvador

Visitar los Petroglifos de Sapagua es una experiencia única para jujeños y turistas. Es caminar entre montañas que guardan secretos milenarios y sentirse parte de una historia que nos trasciende. Desde Jujuy al mundo, este sitio arqueológico reafirma el valor de nuestra identidad cultural y la importancia de proteger el patrimonio que nos conecta con nuestras raíces.

