Petroglifos en El Pintado: un viaje a la historia milenaria en plena Quebrada de Humahuaca

En el corazón de la Quebrada de Humahuaca, a la vera de la ruta nacional 9, se encuentra uno de los tesoros arqueológicos más importantes del norte argentino: los Petroglifos de Sapagua en El Pintado. Este sitio es un testimonio milenario de la cultura Omaguaca, cuyos grabados en piedra revelan escenas de la vida cotidiana, creencias y hasta el impacto de la llegada de los conquistadores españoles.
¿Qué se ve en Sapagua?
Los Petroglifos de Sapagua en El Pintado en Hornaditas fueron grabados sobre una gran superficie oblicua de cuarcitas cámbricas con orientación norte. Atribuidos a la cultura Omaguaca clásica, estos grabados se relacionan con otros hallados en sitios cercanos como Inca Cueva, conformando la llamada microrregión de Azul Pampa.
Petroglifos de Sapagua un viaje a la historia milenaria en plena Quebrada de Humahuaca (3)
Petroglifos de Sapagua: un viaje a la historia milenaria en plena Quebrada de Humahuaca / fotos: juanignaciosalvador
Petroglifos de Sapagua un viaje a la historia milenaria en plena Quebrada de Humahuaca (2)
Petroglifos de Sapagua: un viaje a la historia milenaria en plena Quebrada de Humahuaca
Petroglifos de Sapagua un viaje a la historia milenaria en plena Quebrada de Humahuaca (1)
Petroglifos de Sapagua: un viaje a la historia milenaria en plena Quebrada de Humahuaca
¿Cómo llegar a los Petroglifos de Sapagua?
El paseo comienza sobre la ruta nacional 9, a pocos kilómetros de la localidad de Humahuaca. Desde allí se puede seguir en vehículo y detenerse aproximadamente a un kilómetro en el cartel que indica “El Pintado”, tomando un desvío hacia la derecha. El camino es de fácil acceso, con una vereda suave que en algunos tramos se pierde, pero en general no presenta mayores dificultades.
Petroglifos de Sapagua un viaje a la historia milenaria en plena Quebrada de Humahuaca (13)
Petroglifos de Sapagua: un viaje a la historia milenaria en plena Quebrada de Humahuaca / Fotos: juanignaciosalvador
Petroglifos de Sapagua un viaje a la historia milenaria en plena Quebrada de Humahuaca (12)
Petroglifos de Sapagua un viaje a la historia milenaria en plena Quebrada de Humahuaca (11)
Petroglifos de Sapagua un viaje a la historia milenaria en plena Quebrada de Humahuaca (10)
Petroglifos de Sapagua un viaje a la historia milenaria en plena Quebrada de Humahuaca (9)
Petroglifos de Sapagua un viaje a la historia milenaria en plena Quebrada de Humahuaca (8)
Petroglifos de Sapagua: un viaje a la historia milenaria en plena Quebrada de Humahuaca / Fotos: juanignaciosalvador
El lugar fue estudiado por primera vez en 1965 por Eduardo Cigliano y Horacio Calandra, y más tarde por Alicia Fernández Distel, quienes pusieron en valor este patrimonio único.
Petroglifos de Sapagua: huellas de la cultura Omaguaca
El panel principal puede dividirse en dos sectores. En el más extenso se distinguen hachuelas, figuras antropomorfas con vestimenta típica, camélidos en distintas posturas, ñandúes, jinetes y motivos abstractos como círculos y zigzags.
Petroglifos de Sapagua un viaje a la historia milenaria en plena Quebrada de Humahuaca (7)
Petroglifos de Sapagua: un viaje a la historia milenaria en plena Quebrada de Humahuaca / Fotos: juanignaciosalvador
Petroglifos de Sapagua un viaje a la historia milenaria en plena Quebrada de Humahuaca (6)
Petroglifos de Sapagua: un viaje a la historia milenaria en plena Quebrada de Humahuaca / Fotos: juanignaciosalvador
Petroglifos de Sapagua un viaje a la historia milenaria en plena Quebrada de Humahuaca (5)
Petroglifos de Sapagua: un viaje a la historia milenaria en plena Quebrada de Humahuaca / Fotos: juanignaciosalvador
El sector más reducido refleja escenas de la época de la conquista española, con representaciones de luchas entre un nativo y un conquistador montado a caballo. Estas imágenes muestran el choque cultural que marcó para siempre la historia de los pueblos originarios.
Una ventana al pasado de Jujuy
Las figuras, que datan entre el 950 y el 1600 d.C., son mucho más que simples grabados: constituyen un relato en piedra de la vida en la Quebrada. A través de ellas podemos comprender las costumbres, la cosmovisión y la resistencia cultural de las comunidades originarias frente a la invasión europea.
Petroglifos de Sapagua un viaje a la historia milenaria en plena Quebrada de Humahuaca (4)
Petroglifos de Sapagua: un viaje a la historia milenaria en plena Quebrada de Humahuaca / Fotos: juanignaciosalvador
Visitar los Petroglifos de Sapagua es una experiencia única para jujeños y turistas. Es caminar entre montañas que guardan secretos milenarios y sentirse parte de una historia que nos trasciende. Desde Jujuy al mundo, este sitio arqueológico reafirma el valor de nuestra identidad cultural y la importancia de proteger el patrimonio que nos conecta con nuestras raíces.
Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.
Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.