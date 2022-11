Dolor de padre.. Pide a la Justicia que dé respuesta: "No me deja ver a mi hijo"

Héctor Ortega tiene un hijo de cinco años al que no podría ver hace tiempo y habría denunciado a su ex pareja ya que afirmó que el niño recibiría maltratos. Además argumenta que el Juzgado de Violencia de Género no lo atendería.

“Mi situación no es un caso aislado, es una situación que atraviesan muchos padres y me tocó vivirla ahora y estoy preocupado por el estado de mi hijo. Hay una situación que viví el 25 de septiembre a horas de la madrugada. Tengo un hijo de cinco años y él tiene un hermanito de ocho años. Ese fin de semana mi hijo estaba con su madre. Él tiene domicilio y residencia en mi casa y habíamos acordado con la madre que los fines de semana iba a estar con ella. Era un acuerdo verbal y veníamos llevándonos bien en ese sentido”, detalló el padre denunciante, Héctor Ortega.

“Ese fin de semana del 25 de septiembre mi hijo pide verla y entonces lo llevo un viernes a la tarde y el sábado a la noche recibo una llamada a las 4 y media de la madrugada y me doy con la sorpresa que era su hermanito mayor de ocho años llorando y pidiendo por favor que lo vaya a buscar a ellos porque estaban solos. Ella vive en el centro de la ciudad y yo en Río Blanco. Inmediatamente salgo, pero mientras tanto, doy aviso al 911 por la hora y porque yo sé que ella es una persona problemática y me venía amenazando que iba a realizar una falsa denuncia”, explica Ortega.

Y continúa, “cuando llego al inmueble de ella, llega el patrullero con dos policías, además el 911 llamó a la Seccional Primera que también mandó un móvil y estaban los guardias de una institución de la misma cuadra que fueron testigos. En sí eran 6 o 7 policías que estaban presentes y constatando conmigo que los chicos estaban solos llorando. Luego de que salen del departamento, suben los dos nenes a mi auto, mi hijo se tranquiliza y el que seguía mal era su hermanito. Lo único que atino a hacer en ese momento es llamar a la amiga de la madre y me dijo que iba a tratar de ubicarla. Ella habla con el nene mayor y los chicos comienzan a manifestar que tenían miedo que su mamá se haya muerto y que por eso estaban asustados, que se había ido temprano y dijo que iba a volver y no volvió al final. Eso la puso mal a ella y al rato me llama que ya la localizó a la madre y que estaba en la fiesta de una amiga”, relató Héctor Ortega.

“Los chicos salieron solos por la ventana del departamento, los deja encerrados y estuvimos esperando que ella venga y, cuando llega, ella comenzó a decirles a los chicos enojada que ellos sabían que se quedaban solos, que porque hacían esto y que la niñera le había fallado y que por eso los dejó solos y que iba a volver enseguida pero ella volvió a las seis y media de la mañana. Los chicos dicen que se había ido temprano. Los chicos estaban mal”, detalló Ortega sobre lo que habría ocurrido esa noche.

“Cuando ella se entera que esta situación se conoció en redes sociales, me prohíbe ver a mi hijo, se acercó al Juzgado de Violencia N° 1 que está a cargo la Dra. Mónica Cruz Martínez -jueza de Violencia de Género- a realizar una denuncia aduciendo que yo fui a retirarlo al colegio sin permiso y ella no puede decir eso porque yo soy el tutor responsable de mi hijo en el colegio. Entonces ella realizó una denuncia, trató de conseguir una restricción de acercamiento y el juzgado no le otorgó, le otorgó una restricción de abstención”, comentó el padre denunciante, Héctor Ortega.

“Como esto se hizo público en redes sociales, la gente me empezó a contar todas otras cosas que ella les hace a los chicos que yo desconocía y entonces informo al Juzgado de Violencia solicitando una medida urgente y no tengo respuesta. A medida que pasan los días, sigo presentando medidas y pruebas. Ellos lo único que dicen es que tengo que hacer es un informe de riesgo, a mi me citaron a la psicóloga, esperaba para que me hagan el informe socio ambiental, lo único que me importa a mi es la situación de mi hijo. La madre nunca se presentó al informe psicológico, nunca atendió a la asistente social y la abogada que la representa, la Dra. Valdez tiene que velar por la seguridad de los chicos. Se presentan en el expediente aduciendo únicamente la situación de violencia mía y en ningún momento hacen alusión a la situación de violencia de los chicos”, explicó Ortega.

“Tiene una conducta irresponsable de madre, por eso la demandé por cuidado personal de mi hijo en el Tribunal de Familia”, dijo Ortega y apuntó contra la justicia al asegurar que “no actúan”

“Me acerqué a la casa de ella con escribano público para dejar constancia que ella no me deja ver a mi hijo”, y detalló que cuando fue al juzgado a reclamar “la secretaria Juárez Almaraz del juzgado de violencia de género de la Dra. Mónica Cruz Martínez me dijo que no toman en cuenta las pruebas, sino los informes de riesgo que piden. Es insólito, yo mismo presenté un montón de testigos, los mismos policías que estuvieron conmigo en esa situación, las amigas de ella se ofrecieron como testigos porque me dijeron que ya no daba para más esta situación. Yo le pedí por favor a la Fiscalía Especializada de Violencia, también le pedí al Juzgado de Violencia de Género que tomen declaración y hasta el día de hoy no la llamaron. La Jueza del Juzgado de Violencia de Género, la Dra. Mónica Cruz Martínez no atiende”, continuó Ortega.

“Yo presenté testigos, como los policías, o las amigas de ella, ahora ex amigas, y todos dijeron lo que pasaba porque tuve que pedirle a una Escribana Pública que tome todas las declaraciones y esas declaraciones están volcadas en un Acta Notarial de Constatación y está presentada en el Expediente del Juzgado de Violencia de Género y en la Fiscalía Penal” y Ortega lamentó que los pedidos formales realizados en el Juzgado de Violencia hasta hoy no tendrían respuesta ni atención, explicó Ortega.

Héctor Ortega recalcó: “No pido nada para mí, sino que velen por la seguridad de mi hijo y su hermano”, expresó.

“Ella le dijo a los chicos que si hablan, ella se va a morir o la van a meter presa” y marcó que también impediría con denuncias que se acerque al colegio a retirarlos, “cuando yo soy el tutor responsable, siempre lo buscaba yo o la chica que contraté”, y dijo que desde que se hizo pública la situación “me llega información sobre como los trata a los chicos. Pido al juzgado una medida urgente, pero no tengo respuesta”, continuó Ortega.

“Me dijeron que el viernes pasado le tenían que hacer la Cámara Gesell, no sé qué habrá pasado. Ella por una denuncia de violencia que me hizo no me permite ver a mi hijo. Ya presenté denuncia en el Juzgado de Violencia de Género, en la Fiscalía, en el Juzgado de Familia para que lo protejan a mi hijo, por todos lados. De la UPD de Cuyaya de la Secretaría de la Niñez tampoco me llamaron y fui y hablé varias veces. Me dijeron que no tengo que desgastar al sistema”, concluyó el padre denunciante, Héctor Ortega.

Otro caso

Un hombre denunció al Juzgado de Violencia de Género Nº 1 ya que no puede ver a su hijo por una restricción perimetral que emitió ese juzgado. El caso se inició cuando una mujer, con quien tiene dos hijos en común, denunció a un hombre por hostigamiento, ocupó su casa, cobra la pensión de discapacidad de uno de ellos, e impide que los vea.

Según relató Javier Algañaraz a El Tribuno de Jujuy, su ex pareja abandonó la casa en la cual vivían, pero luego de la denuncia regresó, corrió al joven de 18 años quien padece una discapacidad. “La Justicia me apartó de mi hijo y de mi casa por 90 días”, y agregó que sus hijos están indefensos.

“No hay un solo elemento que me pueda incriminar", dijo el hombre al medio local, pero lamentó que "la Justicia llega siempre tarde a todo. La jueza no se da una idea del daño que nos hace, con estas medidas sin ninguna prueba", y subrayó que la mujer le había dicho que una denuncia sobre el originaria esto.

"Me dijo que con una sola denuncia en mi contra por cualquier cosa, yo perdía el trabajo, me sacaban de mi casa y no iba a poder ver más a mis hijos, por el simple hecho que tiene familiares policías. Y cómo viene actuando la Justicia, se cumplió todo lo que ella me dijo", y marcó que esta situación lleva varios meses.

"Necesito que la Justicia resuelva de una vez por todas esta grave situación judicial que lleva más de ocho meses y que se trate de forma urgente el tema de fondo. Sin ninguna prueba en mi contra tengo que estar pasando por toda esta situación, donde quedé sin trabajo, sin mis pertenencias y sin la posibilidad de poder ver crecer a mi otro hijo, por algo que es falso", dijo.