lunes 12 de enero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
12 de enero de 2026 - 15:44
Alarma.

Preocupación en Los Perales: dos perros fueron abandonados al ser detenido su dueño

Vecinos de barrio Los Perales, denuncian que dos perros llevan semanas solos en una vivienda cuyo dueño estaría detenido. Piden ayuda para poder asistir a los animales.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Vivienda de Los Perales donde están los perros solos

Vivienda de Los Perales donde están los perros solos

La preocupación crece entre los residentes del sector El Jazmín, en barrio Los Perales, donde desde hace varias semanas escuchan el llanto constante de dos perros que habitan una vivienda cuyo dueño no se encuentra en el lugar. Según relataron, la situación se volvió insostenible en los últimos días y temen que los animales estén desatendidos.

Lee además
de la cirugia al mar abierto: la historia del nadador jujeno de 14 anos que compitio en dubai video
Superación.

De la cirugía al mar abierto: la historia del nadador jujeño de 14 años que compitió en Dubái
Día de la Felicidad. video
Reflexión.

Qué es la felicidad hoy: un psicólogo jujeño explica por qué no alcanza con "disfrutar"

Qué dicen los vecinos de Los Perales sobre los perros abandonados

Un vecino de la zona contó que los ladridos y quejidos se repiten diariamente. “Ladra primero uno y después el otro”, describió, dejando en evidencia la angustia que transmiten los animales desde el interior del domicilio.

De acuerdo a lo que circula entre quienes viven en el barrio, el propietario de la casa habría sido detenido hace aproximadamente dos meses. “No es por exagerar, la situación es así, y es mucho tiempo ya que esta persona no está acá”, afirmó el vecino.

En un comienzo, algunas personas vinculadas al dueño se habrían acercado para asistir a los perros, pero eso ya no ocurre. “Al comienzo sí se acercaban unas chicas a hacerse cargo parece de los perritos, pero solo al comienzo, ahora hace un montón de tiempo que no vemos a nadie que venga acá y que abra la puerta ni nada”, agregó.

casa perros Los Perales

El pedido desesperado de los vecinos

La preocupación principal es el estado en el que se encuentran los animales y si tienen acceso a agua y alimento. Ningún vecino puede ver lo que sucede dentro de la vivienda y la incertidumbre aumenta.

“La situación pasa por ahí, están llorando los perros”, describió el denunciante, que asegura sentirse impotente ante el escenario. “Lo que queremos es que la gente que quedó a cargo aparezca acá o se los lleve, uno no puede hacer nada, yo ya estaba tentado de meterme, pero no quiero hacer las cosas más difíciles”, expresó.

La comunidad pide que las personas responsables se presenten cuanto antes o que intervengan las autoridades correspondientes para constatar el estado de los animales. “Vivimos al lado y no sabemos qué hacer”, lamentó el vecino.

Embed - VECINO LOS PERALES DENUNCIA QUE PERROS FUERON ABANDONADOS PORQUE EL DUEÑO FUE DETENIDO

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

De la cirugía al mar abierto: la historia del nadador jujeño de 14 años que compitió en Dubái

Qué es la felicidad hoy: un psicólogo jujeño explica por qué no alcanza con "disfrutar"

Pirotecnia en boliches: controles, extintores y salidas, las claves para evitar tragedias

Robo en el Santuario de Río Blanco: "Preocupa la situación de inseguridad"

Comunicado del Círculo Odontológico ante las sanciones del ISJ

Lo que se lee ahora
mitad de enero en jujuy: que dice el smn sobre el pronostico para los proximos dias
Tiempo.

Mitad de enero en Jujuy: qué dice el SMN sobre el pronóstico para los próximos días

Por  Gabriela Bernasconi

Las más leídas

Subsidios 2026: quién debe reinscribirse para no perder descuentos en luz y gas
Tarifas.

Subsidios 2026: quién debe reinscribirse para no perder descuentos en luz y gas

Mitad de enero en Jujuy: qué dice el SMN sobre el pronóstico para los próximos días
Tiempo.

Mitad de enero en Jujuy: qué dice el SMN sobre el pronóstico para los próximos días

Becas Progresar: ANSES confirmó las fechas de cobro de enero 2026 y los montos que se pagan.  
Educación.

Becas Progresar: así será el pago de enero 2026 y cuánto recibirán los estudiantes

Pagaran a empleados estatales la segunda cuota del bono de fin de año
Jujuy.

Cuándo se paga la última cuota del bono de fin de año en Jujuy

Choque en La Viña. video
Jujuy.

La Viña: se descompensó al volante, chocó y una mujer quedó atrapada

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel