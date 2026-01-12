Preocupación en Los Perales: dos perros fueron abandonados al ser detenido su dueño

Vivienda de Los Perales donde están los perros solos

La preocupación crece entre los residentes del sector El Jazmín, en barrio Los Perales, donde desde hace varias semanas escuchan el llanto constante de dos perros que habitan una vivienda cuyo dueño no se encuentra en el lugar. Según relataron, la situación se volvió insostenible en los últimos días y temen que los animales estén desatendidos.

Qué dicen los vecinos de Los Perales sobre los perros abandonados Un vecino de la zona contó que los ladridos y quejidos se repiten diariamente. “Ladra primero uno y después el otro”, describió, dejando en evidencia la angustia que transmiten los animales desde el interior del domicilio.

De acuerdo a lo que circula entre quienes viven en el barrio, el propietario de la casa habría sido detenido hace aproximadamente dos meses. “No es por exagerar, la situación es así, y es mucho tiempo ya que esta persona no está acá”, afirmó el vecino.

En un comienzo, algunas personas vinculadas al dueño se habrían acercado para asistir a los perros, pero eso ya no ocurre. “Al comienzo sí se acercaban unas chicas a hacerse cargo parece de los perritos, pero solo al comienzo, ahora hace un montón de tiempo que no vemos a nadie que venga acá y que abra la puerta ni nada”, agregó.

casa perros Los Perales El pedido desesperado de los vecinos La preocupación principal es el estado en el que se encuentran los animales y si tienen acceso a agua y alimento. Ningún vecino puede ver lo que sucede dentro de la vivienda y la incertidumbre aumenta. “La situación pasa por ahí, están llorando los perros”, describió el denunciante, que asegura sentirse impotente ante el escenario. “Lo que queremos es que la gente que quedó a cargo aparezca acá o se los lleve, uno no puede hacer nada, yo ya estaba tentado de meterme, pero no quiero hacer las cosas más difíciles”, expresó. La comunidad pide que las personas responsables se presenten cuanto antes o que intervengan las autoridades correspondientes para constatar el estado de los animales. “Vivimos al lado y no sabemos qué hacer”, lamentó el vecino. Embed - VECINO LOS PERALES DENUNCIA QUE PERROS FUERON ABANDONADOS PORQUE EL DUEÑO FUE DETENIDO

