Promo 91: egresados de colegios jujeños celebran sus 35 años con una gran fiesta

Pasaron 35 años desde que terminaron la secundaria, pero las ganas de juntarse siguen intactas. Egresados de la Promo 91 de distintos colegios de San Salvador de Jujuy celebrarán este sábado 10 de octubre su aniversario con una gran fiesta en el Colegio Médico. En diálogo con TodoJujuy, Vero Alfaro, una de las organizadoras, contó cómo se armó este reencuentro, que vienen planificando desde mayo.

Promo 91: una tradición que se mantiene La fiesta es organizada por un grupo de egresados y delegados de los colegios que participan. “Desde mayo, junio, venimos planificando todo lo que implica la organización de un evento para los compañeros, para reunirnos, para pasar una noche juntos”, explicó Vero.

No es la primera vez que la promo se reúne. Según contó, ya celebraron los 25 y los 30 años de egresados, y después de esa última fiesta un grupo siguió en contacto. “Hemos hecho un grupo unido y hemos seguido reuniéndonos para el Día del Estudiante, el Día de la Primavera, el Día del Amigo”, relató. Esta vez, la convocatoria es más grande. La idea, explicó, es reunir a todos los egresados del 91, aunque reconoció que no siempre es fácil: “Es difícil la convocatoria y que todos puedan hacer el esfuerzo de unirse a esta fiesta”. También dijo que le hubiera gustado sumar a egresados de colegios del interior.

Participan egresados del Nacional 1, 2 y 3, del Comercial 1 y 2, del Colegio del Huerto, del Santa Bárbara, del Provincial 1 y del El Salvador. “Esperamos que en los 40 se sumen muchos más”, anticipó Vero.

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