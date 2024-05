¿Puede faltar el GNC en Jujuy como ocurre en otras provincias del país?

"Todavía nosotros no fuimos notificados de ninguna manera por la distribuidora. La distribuidora no nos dijo que tengan inconveniente", añadió.

Asimismo dijo que "por lo tanto, creo que estamos superando este frío, pero puede llegar a pasar, no digo que no, y si esto sucediera, seguro que va a ser una cosa no total, o sea, no es que no van a cerrar totalmente a las estaciones de servicio, sino que solo cerrarán en cierto horario, cerrarán en ciertas islas, pero yo creo que ya estamos pasando el peor momento".

GNC (2).jpg Venta de GNC (foto ilustrativa).

Siguió explicando que "no todas las estaciones de servicio, pero la mayoría de estaciones de servicio, pagamos un servicio firme, que significa que no deberíamos tener cortes de servicio".

Más de 100 estaciones de servicio suspendieron la venta de GNC

Más de 100 estaciones de servicio interrumpibles en las provincias de Buenos Aires, Tucumán, La Pampa, Catamarca, Santiago del Estero, Neuquén y Río Negro dejaron de vender GNC debido a la suspensión de suministro por parte de dos distribuidoras.

Estas distribuidoras tomaron la decisión para reforzar el suministro de gas a los hogares debido a las bajas temperaturas durante esta semana. La decisión generó malestar sobre todo, a taxistas y remiseros, quienes utilizan este combustible para abaratar costos.

Sin embargo, desde una distribuidora aseguran que la medida es necesaria para garantizar el suministro a los sectores más vulnerables durante las bajas temperaturas.