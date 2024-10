Reclamo universitario en la UNJu: este miércoles estudiantes tomarán el Rectorado

Sigue la toma en la Facultad de Humanidades y hay asamblea esta tarde Estudiantes tomarán el Rectorado de la UNJU (Archivo)

Gremios universitarios convocaron a paro nacional

El Frente Sindical de Universidades Nacionales, que agrupa a todos los gremios docentes y no docentes del país, convocó a un nuevo paro nacional para el 17 de octubre, así como una semana de lucha que comenzará el 21 de octubre.

Javier Milei: "La universidad va a seguir siendo pública"

El Presidente sostuvo que la universidad seguirá siendo pública. “La universidad va a seguir siendo pública y no arancelada, eso no se toca”, afirmó Javier Milei, pero aseguró que la educación superior "gratuita no es", argumentando que su financiamiento proviene mayoritariamente de los contribuyentes que no asisten a estas instituciones.

Autorizaron auditorias

El Gobierno, a través de un dictamen de la Procuración del Tesoro que anuló una resolución del ex procurador kirchnerista Carlos Zanini, autorizó a la Sindicatura General de la Nación a auditar a las universidades nacionales.

El Dictamen de Barra señala que “a la luz del texto constitucional modificado en el año 1994 y de los antecedentes normativos, jurisprudenciales y de la doctrina de esta Procuración del Tesoro, opino que el sistema de control interno previsto en la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional N.° 24.156 es de aplicación a las Universidades Nacionales”.