Javier Milei: "La universidad va a seguir siendo pública, eso no se toca"

En una entrevista con el periodista Antonio Laje en LN+, Milei buscó aclarar su postura. “La universidad va a seguir siendo pública y no arancelada, eso no se toca”, afirmó contundente. A pesar de esto, hizo hincapié en que la educación superior "gratuita no es", argumentando que su financiamiento proviene mayoritariamente de los contribuyentes que no asisten a estas instituciones.