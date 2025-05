Rescataron a un zorro en Ciudad Cultural que tiene el 70% del cuerpo con sarna

Detalles del operativo de rescate

En diálogo con nuestro medio, la Directora de Biodiversidad, Malvina Quintana, explicó que hace tres semanas activaron el operativo en la zona con jaulas y cebo para que los bichos caigan. “Les decíamos que no les den de comer a la gente del Rectorado de la UNJu, porque era por es emotivo que se acercaban”.

La especialista indicó que los zorros se contagian de sarna porque justamente tienen contacto directo con perros callejeros que ya poseen esta enfermedad.

“Ayer recibimos el llamado de la gente que trabaja en las oficinas de Ciudad Cultural, cuando fuimos con el equipo del Cafaju, nos dimos con este macho que había caído y tenía el 70% del cuerpo con sarna”, sostuvo la Directora de Biodiversidad.

Por estas horas el animal está en una veterinaria que está a cargo de uno de los miembros del Cafaju para su atención. Dentro de dos o tres días será trasladado a las instalaciones del Centro de Atención para su recuperación total y para devolverlo a su ámbito natural.

Según indicó Quintana, hace un mes atraparon a otra hembra en la zona y les llegaron denuncias de gente que vio hasta 5 zorros juntos.

Recomendaciones ante estos casos

Finalmente, la Directora de Biodiversidad solicitó a la gente que no se acerque y tampoco les dé de comer. “Si los ven con sarna el contagio puede haber sido porque estuvo en contacto con perros y gatos que tienen esa enfermedad. Esto es preocupante porque pueden volver al monte y seguir contagiando. Es por ello que queremos hacer un operativo conjunto con el Municipio para evitar que tengamos una plaga con otros animales”.

Qué hacer frente a un avistamiento

Las autoridades hicieron hincapié en la importancia de no intervenir si se observa un animal silvestre en zonas urbanas. En estos casos, se recomienda no acercarse, no intentar atraparlo, ni alimentarlo, ya que estas acciones pueden poner en riesgo tanto al animal como a las personas.

En su lugar, se solicita informar inmediatamente al Ministerio de Ambiente a través del número 0388 4249261, para que los equipos especializados puedan actuar de forma segura y adecuada.