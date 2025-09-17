miércoles 17 de septiembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
17 de septiembre de 2025 - 09:32
Fauna.

Rescataron a una corzuela en el Paraje Cerro Alumbre en Palma Sola

Una corzuela parda fue rescatada en las últimas horas en Palma Sola. Se trata de una cría que estaba desorientada y deambulando por la zona.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Rescataron a una corzuela en el Paraje Cerro Alumbre en Palma Sola

Rescataron a una corzuela en el Paraje Cerro Alumbre en Palma Sola

Efectivos del Comando de Prevención Rural y Ambiental con base en la localidad de Palma Sola rescataron a una corzuela parda (Mazama Goauzoubira) en el paraje Cerro El Alumbre.

Lee además
Un hombre rescató con una motosierra a un animal atrapado por la cabeza.
Viral.

El rescate dramático de un ternero que quedó atrapado en un árbol emocionó a todos en redes
Rescate del perro.
Héroes.

El video del emotivo rescate de un perro atrapado en una represa en El Carmen

El ejemplar, que resultó ser una cría, fue encontrado desorientado y deambulando por un camino vecinal de la zona.

Rescataron a una corzuela en el Paraje Cerro Alumbre en Palma Sola
Rescataron a una corzuela en el Paraje Cerro Alumbre en Palma Sola

Rescataron a una corzuela en el Paraje Cerro Alumbre en Palma Sola

La intervención

Al notar la presencia del animal, el personal policial actuó de inmediato, poniéndolo en resguardo y brindándole los primeros cuidados. Para su alimentación, se le suministró leche de cabra, mientras se coordinaba el traslado hacia un centro especializado.

Destino del ejemplar

La cría fue entregada al CAFAJU (Centro de Atención a la Fauna Autóctona Jujeña), institución encargada de su rehabilitación y posterior reinserción en su hábitat natural.

Conservación de la fauna

Desde el Comando remarcaron la importancia de proteger la fauna silvestre y recordaron que, ante el hallazgo de animales autóctonos fuera de su entorno natural, la población debe dar aviso inmediato a las autoridades para garantizar su cuidado y conservación.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

El rescate dramático de un ternero que quedó atrapado en un árbol emocionó a todos en redes

El video del emotivo rescate de un perro atrapado en una represa en El Carmen

Rescataron en Ledesma a un caballo que estaba abandonado y lastimado

Rescataron especies silvestres en San Pedro de Jujuy y El Piquete

Música, vinos y comida: el Hotel Altos de la Viña y Antropo Wines celebran la primavera

Lo que se lee ahora
marcha universitaria video
Reclamo.

Universitarios y médicos marcharán en Jujuy en defensa de la universidad pública y la salud

Por  Federico Franco

Las más leídas

Este miércoles sigue el traslado de carrozas hacia Ciudad Cultural: piden precaución en rutas
EN VIVO.

Este miércoles sigue el traslado de carrozas hacia Ciudad Cultural: piden precaución en rutas

marcha universitaria video
Reclamo.

Universitarios y médicos marcharán en Jujuy en defensa de la universidad pública y la salud

El Libertadorsecuestraron una tonelada de hojas de coca y 55 mil paquetes de cigarrillosilegales
Contrabando.

El Libertador secuestraron una tonelada de hojas de coca y 55 mil paquetes de cigarrillos ilegales

Sin clases en Jujuy este miércoles
Educación.

Miércoles sin clases en Jujuy por el Día del Profesor: para qué niveles

Hoy se celebra el Día del Profesor.
Efemérides.

Hoy es el Día del Profesor: las mejores 25 frases para enviar por WhatsApp

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel