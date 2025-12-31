miércoles 31 de diciembre de 2025

31 de diciembre de 2025 - 15:12
Policiales.

Robaron un auto en CABA, tenía pedido de secuestro y lo encontraron en Jujuy

El auto tenía pedido de secuestro desde el 17 de octubre del 2025 en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El vehículo fue hallado en San Salvador de Jujuy.

Gabriela Bernasconi
Gabriela Bernasconi
Foto tomada desde Google Maps

Foto tomada desde Google Maps

Un control vehicular realizado sobre la colectora de la Ruta Nacional 9, permitió detectar que un automóvil circulaba sin documentación, y que además, registraba pedido de secuestro por robo desde octubre de 2025 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

Detalles del hallazgo en Jujuy del auto robado en CABA

Mientras que se llevaba a cabo un control sobre colectora de Ruta Nacional 9, se solicitó al conductor de un automóvil la documentación correspondiente pero el mismo manifestó que no poseía cédula de identificación del automotor.

secuestro auto ruta 9

Además, el vehículo tampoco contaba con chapa patente trasera, con el seguro obligatorio, ni la Revisión Técnica Obligatoria (RTV) en vigencia.

Ante dicha situación, se solicitó un informe del dominio, donde previa consulta con la D.N.R.P.A, se estableció que el vehículo registraba pedido de secuestro vehicular desde el 17 de octubre del 2025, requerido por la División Comisaría Vecinal 9B (C.A.B.A.), a causa del delito por robo.

Asimismo, al solicitar informe del automotor al CIAC, se constató que rodado en cuestión registraba pedido de secuestro vehicular en la base de datos del Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP).

