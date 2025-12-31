Robaron un auto en CABA, tenía pedido de secuestro y lo encontraron en Jujuy

Foto tomada desde Google Maps

Un control vehicular realizado sobre la colectora de la Ruta Nacional 9, permitió detectar que un automóvil circulaba sin documentación, y que además, registraba pedido de secuestro por robo desde octubre de 2025 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

Detalles del hallazgo en Jujuy del auto robado en CABA Mientras que se llevaba a cabo un control sobre colectora de Ruta Nacional 9, se solicitó al conductor de un automóvil la documentación correspondiente pero el mismo manifestó que no poseía cédula de identificación del automotor.

secuestro auto ruta 9 Además, el vehículo tampoco contaba con chapa patente trasera, con el seguro obligatorio, ni la Revisión Técnica Obligatoria (RTV) en vigencia.

Ante dicha situación, se solicitó un informe del dominio, donde previa consulta con la D.N.R.P.A, se estableció que el vehículo registraba pedido de secuestro vehicular desde el 17 de octubre del 2025, requerido por la División Comisaría Vecinal 9B (C.A.B.A.), a causa del delito por robo.

Asimismo, al solicitar informe del automotor al CIAC, se constató que rodado en cuestión registraba pedido de secuestro vehicular en la base de datos del Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP).

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.