Ruta N° 9: fuerte choque entre un auto y un colectivo.

Cerca del mediodía de este jueves se produjo un fuerte choque entre un automovil y un colectivo en la Ruta N° 9 , a la altura de Los Ávalos, en el departamento El Carmen. El conductor del vehículo resulto herido de gravedad y luego de ser atendido por el personal del SAME fue trasladado el Hospital Pablo Soria de San Salvador de Jujuy.

Siniestro vial en Ruta N° 9 en El Carmen

choque el carmen (1).jpg Se produjo un fuerte choque entre un automovil y un colectivo en la Ruta N° 9, a la altura de Los Ávalos, en el departamento El Carmen.

Fuentes de Seguridad Víal de la provincia indicaron que el hombre de unos 26 años de edad viajaba solo y no habría tenido puesto el cinturon de seguridad. Al realizar una maniobra en la que se cruza de carril es embestido por el colectivo que realiza viajes de la capital a la ciudad de El Carmen. El hecho se produjo alrededor de las 11:15 de la mañana, rapidamente intervino personal de la policía provincia, seguridad vial, bomberos y el SAME. El conductor del auto tuvo que ser rescatado entre los restos y ser asistido por estar gravemente herido. Actualmente se encuentra internado y su estado de salud es reservado. Por su parte, las personas que se encontraban en el colectivo afortunadamente no resultaron con heridas de gravedad y fueron asistidas en el lugar.