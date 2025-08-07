jueves 07 de agosto de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
7 de agosto de 2025 - 18:53
Oración.

San Cayetano en Jujuy: pedidos, agradecimientos y conmemoración

Cientos de jujeños se congregaron para honrar al patrono del “pan y el trabajo”, San Cayetano. Los pedidos y agradecimientos.

Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Procesión por San Cayetano.

Procesión por San Cayetano.

Procesión por San Cayetano.

Procesión por San Cayetano.

Lee además
hoy es el dia de san cayetano: horario de la procesion y misa
Fe.

Hoy es el Día de San Cayetano: horario de la procesión y misa
San Cayetano: cuál es su historia.
Efemérides.

Hoy se celebra a San Cayetano: tres oraciones para pedirle a este Santo

Esta jornada se vive de una manera particular en el barrio que lleva el nombre del patrono del "pan y el trabajo" en la ciudad de Palpalá, que tuvo una gran convocatoria.

Pedidos, agradecimientos y conmemoración

Entre los asistentes, una abuela emocionada compartió: "San Cayetano para mí representa muchísimo, le pedí trabajo y se cumplió. Hace un par de años que me jubilé gracias a él". Su testimonio refleja la profunda conexión personal que muchos mantienen con el santo, celebrando victorias y renovando sus esperanzas.

Asimismo, una docente de la Escuela Primaria Nº 469 de Palpalá afirmó que en esta fecha “venimos a pedir por el trabajo de todos nosotros con mucha fe y esperanza para seguir adelante”, y agregó que también “agradecemos por el trabajo y la salud”, manifestando el doble sentido de la jornada: pedir y dar gracias.

Embed

Unidad y fe en el corazón de Palpalá

Otra devota mujer comentó con emoción que San Cayetano “no solo es nuestro patrono y protector sino también algo que nos une en la fe y en el cariño a todo el pueblo palpaleño”. Esta unión se refleja también en las plegarias familiares, como la de una madre que agradeció “que tengan trabajo nuestros hijos, nuestra familia, y también se pide por los que están comenzando”, mostrando que la celebración es un momento para fortalecer vínculos y mirar con esperanza al futuro.

Por qué se celebra y conmemora este día

San Cayetano, cuyo nombre completo es Cayetano de Thiene, fue un presbítero italiano nacido el 1 de octubre de 1480 en Vicenza, Italia. Provino de una familia noble y, tras estudiar Derecho en la Universidad de Padua, se dedicó a la vida religiosa. Trabajó como secretario privado del Papa Julio II y luego fue ordenado sacerdote en 1516. Fundó la Orden de Clérigos Regulares Teatinos, que promovía la oración, la austeridad y la renuncia a los bienes materiales. San Cayetano se destacó por su dedicación a ayudar a los pobres y enfermos, creando incluso instituciones como los Montes de Piedad para apoyarlos. Falleció el 7 de agosto de 1547 y fue canonizado en 1671 por el Papa Clemente X.

San Cayetano
San Cayetano.

San Cayetano.

San Cayetano es conocido como el patrón del pan y del trabajo principalmente por una devoción que se consolidó en Argentina durante la década de 1930. En ese período, tras la crisis económica mundial de 1929 que generó desempleo masivo, el sacerdote Domingo Falgioni promovió la veneración de San Cayetano como intercesor para conseguir empleo y alimento. Falgioni creó una imagen emblemática del santo con el Niño Jesús y una espiga de trigo, símbolos del pan y el trabajo, lo que popularizó su figura como protector de quienes luchan por el sustento diario.

Por eso, cada 7 de agosto, especialmente en Argentina, miles de personas veneran a San Cayetano pidiendo y agradeciendo por trabajo y alimento, convirtiéndolo en un símbolo de esperanza para los sectores más necesitados y trabajadores.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Hoy es el Día de San Cayetano: horario de la procesión y misa

Hoy se celebra a San Cayetano: tres oraciones para pedirle a este Santo

En el Día de San Cayetano, gremios y movimientos sociales marcharon hacia Plaza de Mayo

Una gran cantidad de jujeños acompañaron la procesión en honor a San Cayetano

Duro mensaje de la Iglesia: "Somos custodios de los más pobres, no podemos desentendernos de los que sufren"

Lo que se lee ahora
Baño de la casa del acusado por los crímenes en Alto Comedero.
Alto Comedero.

La aterradora frase que le dijo Matías Jurado a su sobrino: "Vení si querés ver..."

Por  Victoria Marín

Las más leídas

La mejor receta para hacer flan casero con dos ingredientes.
Riquísimo.

La mejor receta de la abuela para hacer flan con solo dos ingredientes

Nuevas excavaciones.
Investigación.

Excavaron lugares donde presunto asesino serial de Jujuy "tiraba cosas en carretilla"

Qué encontraron en la casa de Alto Comedero.
Investigación.

El presunto asesino serial de Jujuy "vendía comida y trabajaba como albañil"

Baño de la casa del acusado por los crímenes en Alto Comedero.
Alto Comedero.

La aterradora frase que le dijo Matías Jurado a su sobrino: "Vení si querés ver..."

Prepará un dulce de leche casero y llevá la tradición argentina a tu cocina.
Cocina.

Cómo hacer dulce de leche casero con pocos ingredientes y sin errores

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel