Sebastián Balbín , quién es el conductor del gol trend, comentó a Arriba Jujuy que él circulaba por calle Necochea cuando subía otro vehículo por calle Güemes "no me dio tiempo de frenar y me chocó, quedó a mitad de cuadra por la velocidad que traía".

"Ahora estamos acá por el tema de que el señor no se quiere hacer cargo, y dice el no tiene la culpa; estamos esperando que nos hagan el test de alcoholemia. Yo estaba acompañado por mi pareja pero los dos estamos bien" y agregó "yo venía despacio, incluso yo tengo prioridad de paso, y yo ya estaba por cruzar, incluso no se si tenía las luces prendidas porque todavía era de noche. Cuando sucedió el choque él se bajó agarrándose la cabeza y su señora sacaba fotos y me dijo 'yo soy la señora del señor que te chocó' y ahora no quiere hacerse cargo".