Cómo reempadronarse para obtener el pase libre de transporte

Al respecto, Cynthia Haquim, encargada del BEGU aseguró, en diálogo con Canal 4 que "la tarjeta SUBE se puede habilitar y comprar a través de la página o asistir a los puntos de carga. Si no tienen una tarjeta a su nombre, no se podrá activar el beneficio, no pueden hacer el trámite otras personas".

Requisitos para el pase libre de colectivos

Para personas con discapacidad : Certificado Único de Discapacidad (CUD) y DNI (último ejemplar)

: Certificado Único de Discapacidad (CUD) y DNI (último ejemplar) Para adultos mayores : Certificado de Negatividad (de ANSES), DNI (último ejemplar) y ser mayores de 70 años.

: Certificado de Negatividad (de ANSES), DNI (último ejemplar) y ser mayores de 70 años. Para los veteranos de guerra: DNI (último ejemplar) y certificado vigente que acredite tal condición, en caso de no figurar en el DNI.

Los beneficiarios podrán activar el pase libre con una tarjeta SUBE.

Edificio Central situado en avenida El Exodo N° 215 de lunes a viernes de 8 a 18 hs.

Dirección General de Rentas, Hipólito Irigoyen Nº 1328 de lunes a viernes de 8 a 18 hs.

Delegación Municipal de Alto Comedero: av. Forestal Nº 1990, Sector B3, de lunes a viernes de 8 a 13 hs. y de 14 a 20 hs.

C.P.V. “Santa Ana” en Alto Comedero: Comandante de la Colina esq. Capitán Krauss de lunes a viernes de 8 a 13 hs.

C.P.V. “Madre Teresa de Calcuta”, en Alto Comedero: Pampa Blanca esq. av. Snopek, sector B6, de lunes a viernes de 8 a 13 hs.

Delegación Municipal de Reyes: av. Cafrune Nº 1561, en Villa Jardín de Reyes, de lunes a viernes de 8 a 13 hs.

C.P.V. del barrio 12 de Octubre: 9 de Julio N° 4600, de lunes a viernes 8 a 14 hs.

C.P.V. del barrio Chijra: Llamas esq. Manantiales, de lunes a viernes de 8 a 13 hs.

C.P.V. del barrio Malvinas: av. Mejías esq. San Luís, de lunes a viernes de 8 a 18 hs.

Dirección de Educación Superior: Tumusla Nº 625 del barrio Luján, de lunes a viernes de 8 a 13 hs.

Central de Monitoreo: av.19 de Abril esq. Ramírez de Velazco, de lunes a viernes de 8 a 18 hs.

