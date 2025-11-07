Se extiende más días la muestra "Emociones Peligrosas" del artista jujeño Martín González

El artista jujeño Martín González anunció que su muestra “Emociones Peligrosas” se extenderá durante 15 días más en el Centro Cultural Éxodo Jujeño , ubicado en avenida Presidente Perón esquina Bahía Blanca .

En diálogo con Canal 4 , González expresó su alegría por la prórroga: “La verdad que muy contento, muy feliz porque, bueno, nuestra muestra se extiende 15 días más. Así que, bueno, invitar a la gente que se siga acercando al Centro Cultural Éxodo Jujeño a poder disfrutar de estas últimas dos semanitas que nos quedan de muestra”.

El artista destacó que esta oportunidad representa un paso más en su desarrollo dentro del ámbito local: “Estamos muy contentos, muy felices porque nuestro trabajo sigue creciendo, ¿no? Y siempre dando la posibilidad de que podamos crecer en el ámbito artístico”.

Al referirse al contenido de la exposición, González detalló: “La gente se va a encontrar con 16 obras entre la técnica de puring y un par de obras que están basadas en una técnica mixta que está basada entre la pintura acrílica y el puring”.

También explicó que incorporó un trabajo experimental que combina diferentes materiales: “Después tenemos una técnica mixta que es entre el puring mezclando la tinta china con la pintura acrílica. La verdad que ha sido una investigación de un año largo de investigación y de desarrollo”.

La muestra puede visitarse en horario corrido

“La muestra está abierta para el público de las 8 de la mañana hasta las 20 horas, de lunes a viernes, y los fines de semana, si hay actividad en el Centro Cultural, está abierto para que la gente se pueda acercar”, explicó el artista.

Finalmente, González adelantó que su proyecto podría expandirse a otras localidades jujeñas: “Hemos presentado un proyecto a la Dirección de Cultura de la provincia de Jujuy en el que estamos viendo la posibilidad de poder llevar esta muestra a los salones de cultura de la provincia. Estamos esperando novedades de la gente de Cultura. Seguramente tendremos algunas reuniones y charlas. Por el momento no hay nada confirmado. La idea es hacer la muestra en julio del año que viene”.

Con esta extensión, el público tendrá dos semanas más para conocer el trabajo de un artista jujeño que fusiona técnica, experimentación y emoción en cada una de sus obras.