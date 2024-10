Se viene la Cena Blanca 2024: ¿Cuánto cuestan los trajes?

Si bien todavía la organización no dio a conocer el monto de la tarjeta de ingreso ni el menú que los chicos disfrutarán esa noche, la vestimenta para la noche de gala que servirá para cerrar el ciclo educativo secundario, ya es tema entre las familias.

En este caso es oportuno repasar la preocupación de los chicos: los trajes, vestimenta típica para esa noche , aunque en los últimos años algunos jóvenes optaron por otro tipo de atuendo, no solo por una cuestión de gusto, sino también económica.

Se viene la Cena Blanca 2024 (Archivo) Se viene la Cena Blanca 2024 (Archivo)

“Otros optan por un pantalón de gabardina o un pantalón jean y un saco sport, que también es la opción que desde hace varios años vienen implementando los chicos”, detalla la vendedora, que recordó que cercano a esa fecha comienzan a aparecer las promociones a precios rebajados.

Los colores elegidos

Consultada por los colores que los jóvenes buscan, dijo que, si bien son los tradicionales, como negro, azul y gris, “hay chicos que te buscan el traje blanco, rosado, celeste, color champagne, que vos decís no lo vas a volver a usar”.

Sobre los precios que manejan, el ambo, saco y pantalón, se puede conseguir en 170 mil pesos y si se aspira a algo de mayor calidad, el monto puede elevarse a 230 mil pesos. Las camisas oscilan, según la calidad, entre los 46 mil y 66 mil pesos.

Claro que eso depende del comercio, que puede elevarse considerablemente o bajar de acuerdo a la calidad. María confirmó que, si se compara los precios de este año con los del 2023, la suba fue fuerte: “Hubo un importante incremento. En algunas prendas hasta del 100 por ciento”.

Dijo que por ahora los chicos “observan, miran y preguntan”, y que algunos se animan a preguntar por la posibilidad de alquilar y no comprar, opción que este comercio no posee. “No es rentable el alquiler, por el tema justamente hay que hacer algunas modificaciones y a nosotros por lo menos no nos convendría”.

“Consultan y de a poco ya se van animando. Obviamente van a otros locales y vuelven a comprar directamente”, agregó la vendedora sobre una noche que todavía no tiene confirmación sobre la música en vivo que tendrá, ni los shows artísticos ni las habituales sorpresas para estudiantes.