Se viene un eclipse híbrido ¿sabés de qué se trata?

Llega el eclipse total de luna 2022.jpg Se viene el eclipse solar híbrido Solo 7 de los 224 eclipses que se producirán en el siglo XXI serán visibles.

Eclipse solar híbrido de abril 2023: ¿Qué es un eclipse solar híbrido?

El eclipse solar híbrido se trata de un evento estelar que no presenciamos desde el 8 de abril del 2005, y durante el cual la Luna transitará alrededor de la Tierra, lo que producirá una mezcla de eclipse solar total y anular.

Un eclipse solar híbrido es un raro tipo de eclipse solar que cambia de anular a total (y al revés) a lo largo de su trayectoria, explica Starwalk.space.

De acuerdo al sitio especializado, este tipo de eclipses ocurre cuando el tamaño aparente de la Luna se aproxima mucho al del Sol visto desde la Tierra. Como resultado, la curvatura de la Tierra comienza a desempeñar un papel en el aspecto del eclipse.

Así, en los lugares donde la Luna está cerca del cenit durante el eclipse, su tamaño aparente será mayor, causando un eclipse solar total; y en lugares donde la Luna está más cerca del horizonte, los observadores verán un eclipse anular porque el tamaño aparente de la Luna será ligeramente más pequeño en comparación con el Sol.

Los eclipses solares híbridos no son frecuentes. De hecho, ocurren aproximadamente una vez por década.

A lo largo de este siglo, los eclipses solares híbridos representan solo el 3.1% (7 de 224) de todos los eclipses solares que habrá, destaca Starwalk.space.

Características de este eclipse

Según la NASA, el fenómeno se caracteriza por la transición entre dos tipos de eclipse solar (el anular y el total) a medida que la sombra de la Luna se desplaza por el globo.

Con ello, en algunos lugares es posible ver a la Luna cubriendo completamente al Sol, mientras que en otros se observa un anillo de luz alrededor del borde de nuestro satélite natural.

Los eclipses híbridos se producen porque la Tierra es curva y la sombra de la Luna tiene diferentes regiones, explica la agencia espacial estadounidense. Estas regiones se dividen principalmente entre una región central más oscura, conocida como umbra, y una región exterior más clara, la penumbra.

eclipse Los eclipses solares híbridos son un tipo de fenómeno celestial que solo ocurre unas pocas veces en un siglo

¿Cómo observar el eclipse solar híbrido de abril desde la Argentina?

Aunque no podrá observarse desde América, el eclipse híbrido será visible desde el oeste de Australia, Timor Oriental y el este de Indonesia. Según la plataforma In the Sky, que sirve de guía mundial del cielo nocturno, el fenómeno comenzará la noche del 19 (alrededor de las 22:36 en Brasil y Argentina, las 21:36 en Chile y las 19:36 en México) y durará algo más de cinco horas.

Para los observadores del cielo que se encuentren en la región donde será visible el eclipse, algunos tendrán la oportunidad de ver un eclipse solar total, mientras que otros verán un eclipse anular, en el que la posición de la Luna hace que la luz del Sol forme un "anillo de fuego". Y otros presenciarán un eclipse solar parcial, en el que la Luna solo cubrirá una parte del astro.

¿Cuándo será el próximo eclipse híbrido?

Tras el fenómeno del día 20, el próximo eclipse solar híbrido tendrá lugar el 14 de noviembre de 2031, y no volverá a repetirse hasta 2164.