GÉMINIS: el eclipse hará que te desconectes de todo lo que te rodea. Analizá tu interior, es momento de sanar esa heridas abiertas. No tomés decisiones precipitadas y tomate un tiempo para reflexionar. Este eclipse hará que te conozcas mucho más, así que no desaproveches en conocer tu propio corazón.

signos horoscopo.jpg

CÁNCER: tu círculo social sufre cambios y el eclipse te ayudará a decidir qué personas quieres que sigan formando parte de tu vida y quienes no. Recordá que hay personas que vienen y van, y no marcan tu vida. No tengas miedo a las despedidas, es hora de tomar decisiones y te alejes de todas las personas que dan malas vibras.

LEO: estás en tu mejor momento, lo sabés vos y todo el mundo. Te diste finalmente cuenta que tus esfuerzos dan frutos, y esto te ayudará a liderar y ser el protagonista del momento. No tengas miedo a asumir el rol que te has ganado, brillá como nunca y sé lo mejor de lo mejor.

VIRGO: tu mente absorbe demasiado, eres muy inteligente, y en este eclipse lunar será mucho más potenciada esa virtud. Tenés que aprovechar este momento para sacar tu mayor virtud a la luz en todos tu proyectos. No permitas que nadie se ponga entre tus metas y vos. Es momento de que el mundo sepa quién sos.

Eclipse lunar 2022 en Jujuy (1).jpg Eclipse lunar 2022 en Jujuy

LIBRA: el eclipse te ayudará a evaluar si tenés todo lo que te merecés, estás harto de dar sin recibir nada a cambio. Reflexioná y empezá a poner orden en tus prioridades. Tenés que darte el valor que sabés que te merecés, no dejes que te subestimen, es hora que el universo te devuelva lo que tanto has dado.

ESCORPIO: no tengas miedo a abrirte más de lo normal, a los sentimientos de una relación amorosa. Este eclipse te ayudará a disfrutar de la vida de una manera más sana compartiendo tus emociones con las personas que más querés. Tenés que ser libre de expresar todos tus sentimientos, no pierdas tu esencia, la vida te lo está pidiendo.

SAGITARIO: el eclipse te ayudará a aceptar tu rutina. Eres una persona que necesita estar en constante cambio para sentirse vivo, pero la vida te está pidiendo que frenes. Aceptá que no siempre se puede hacer lo que uno quiere, en esta vida hay responsabilidades que cumplir.

signo horoscopo.jpg

CAPRICORNIO: respirá hondo y no te rindas cuando las cosas vayan mal. El eclipse lunar viene cargado de intensidad, de ese modo, intentá no perder los nervios si las cosas no salen como querés. Además, recordá que no siempre se debe tener el control de las cosas, salí de tu zona de confort, para ver lo que la vida quiere enseñarte.

ACUARIO: el eclipse hará que replantees tu vida por completo, necesitarás ver las cosas desde otra perspectiva. Conectá con tu lado más emocional para así poder encontrar todas esas respuestas que andás hace tiempo buscando. No pierdas más el tiempo porque la vida es corta, tenés que dejar personas atrás.

PISCIS: tus emociones aumentarán con este eclipse lunar, las cosas te van a afectar más de lo normal, y por eso tienen que mantener la calma. Hablá con tranquilidad antes de perder los nervios, pero no las dejes pasar porque luego será peor.