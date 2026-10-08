jueves 08 de octubre de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
8 de octubre de 2026 - 15:01
Producción.

Seminario Internacional de Litio: "En Jujuy hoy representa más del 10% del Producto Bruto", dijo el Gobernador

Se realizó en Jujuy el Seminario Internacional de Litio. El cierre contó con la presencia de los diferentes Gobernadores de la Región Minera.

+ Seguir en
Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Seminario Internacional de Litio. Gobernadores

En el marco del Seminario Internacional de litio que se realiza en Jujuy, esta mañana hubo un encuentro con los Gobernadores de la Región donde se plantearon, entre otros puntos, los trabajos en conjunto y la importancia de la producción y explotación minera.

Lee además
Se realiza en Jujuy el Seminario Internacional de Litio
Producción.

Carlos Sadir destacó el potencial del litio: "El gran objetivo es la generación de puestos de trabajo"
Los peligros de comprar lentes de sol en la calle
Jujuy.

Los peligros de comprar lentes de sol en la calle según un especialista

“Es un evento muy importante, la cantidad de participantes que hubo así lo demuestra”, dijo el Gobernador de la provincia de Jujuy Carlos Sadir y sostuvo que “es muy importante la participación de la gente, no solo de Argentina sino también los Embajadores, las representaciones de diferentes partes del mundo y las empresas mineras”.

Sadir resaltó además la participación en este Seminario Internacional de Litio de las diferentes comunidades de Jujuy, situación que, sostuvo, “es muy importante”.

La minería es muy importante para nuestra provincia pero también para toda la Argentina”, aseveró Sadir y agregó que “la presencia del Gobernador de Mendoza, de Catamarca, el vice gobernador de Salta y el Secretario de Minería de la Nación así lo muestran”.

Carlos Sadir dijo que es una actividad en pleno crecimiento, “en Jujuy hoy representa más del 10% del Producto Bruto”, y agregó que “significa una actividad que tiene más de 10 mil trabajos directos e indirectos en su sector y, obviamente, con números que están creciendo”.

“La verdad que es algo muy importante para nosotros y la participación masiva de este evento así lo muestra”, afirmó.

“Armonizar la extracción con el medio ambiente”

El Gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, habló de la importancia del cuidado al medio ambiente en el marco de la explotación minera y dijo que “las empresas inversoras más importantes están firmando convenios de con ONGs internacionales que custodian el tema ambiental”.

Hay una demanda muy fuerte de que se puede armonizar la extracción de minerales necesarios para la actividad electro intensiva, por ejemplo de los autos, con el cuidado del ambiente”, afirmó Cornejo y dijo que “hay mucha tecnología para hacerlo con el mayor cuidado posible, y de hecho se está haciendo”.

Creo que podemos darle beneficios a nuestra gente si mantenemos esta política en el tiempo”, cerró Cornejo

“Está cambiando la matriz productiva”

Por su parte del Gobernador de Catamarca, Raúl Jalil dijo que “hay desafíos, y esos desafíos lo vamos a hacer a través de la Mesa del Litio, ya lo hablamos también con Alfredo (Cornejo) que ahora se incorporaron con la Mesa del Cobre”.

“Lo venimos siguiendo a Jujuy, estamos duplicando y vamos a triplicar a la exportación; la minería ya es una realidad en La Puna catamarqueña”, sostuvo Jalil y agregó que “el balance del Seminario de Litio es muy bueno. Hay que tener paciencia, está cambiando la matriz económica y la minería está ayudando y va a ayudar mucho en estabilizar la macro economía para bajar la inflación”.

“Estamos en un punto de inflexión muy importante y vamos a tener mucho crecimiento el año que viene”, cerró el Gobernador de Catamarca.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Carlos Sadir destacó el potencial del litio: "El gran objetivo es la generación de puestos de trabajo"

Los peligros de comprar lentes de sol en la calle según un especialista

Jujeñas representarán a Argentina en un Mundial de Gastronomía en Rusia: qué platos llevarán

Dos jujeños lograron el subcampeonato iberoamericano de powerlifting y clasificaron al Mundial

Casi 600 pilotos correrán el Transmontaña de Enduro en Jujuy este fin de semana

Lo que se lee ahora
cinco dias sin clases en las secundarias de jujuy: cuales son los motivos
Jujuy.

Cinco días sin clases en las secundarias de Jujuy: cuáles son los motivos

Por  Gabriela Bernasconi

Las más leídas

Cinco días sin clases en las secundarias de Jujuy: cuáles son los motivos
Jujuy.

Cinco días sin clases en las secundarias de Jujuy: cuáles son los motivos

Lluvia en Jujuy 
Jujuy.

Se vienen más de cinco días de lluvias en Jujuy: cuándo llegan

Viento zonda en Jujuy 
SMN.

Rige alerta amarilla por viento zonda en Jujuy: zonas afectadas

Ingreso a primer año 2027: finaliza la inscripción para estudiantes de Escuelas Normales
Jujuy.

Ingreso a primer año 2027: finaliza la inscripción para estudiantes de Escuelas Normales

Ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello
País.

Ley de financiamiento Universitario: el Gobierno denunciará a los estudiantes por la toma

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel