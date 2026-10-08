Seminario Internacional de Litio: "En Jujuy hoy representa más del 10% del Producto Bruto", dijo el Gobernador

En el marco del Seminario Internacional de litio que se realiza en Jujuy, esta mañana hubo un encuentro con los Gobernadores de la Región donde se plantearon, entre otros puntos, los trabajos en conjunto y la importancia de la producción y explotación minera .

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“Es un evento muy importante, la cantidad de participantes que hubo así lo demuestra”, dijo el Gobernador de la provincia de Jujuy Carlos Sadir y sostuvo que “ es muy importante la participación de la gente, no solo de Argentina sino también los Embajadores, las representaciones de diferentes partes del mundo y las empresas mineras ”.

Sadir resaltó además la participación en este Seminario Internacional de Litio de las diferentes comunidades de Jujuy , situación que, sostuvo, “es muy importante”.

“ La minería es muy importante para nuestra provincia pero también para toda la Argentina ”, aseveró Sadir y agregó que “la presencia del Gobernador de Mendoza, de Catamarca, el vice gobernador de Salta y el Secretario de Minería de la Nación así lo muestran”.

Carlos Sadir dijo que es una actividad en pleno crecimiento, “en Jujuy hoy representa más del 10% del Producto Bruto”, y agregó que “significa una actividad que tiene más de 10 mil trabajos directos e indirectos en su sector y, obviamente, con números que están creciendo”.

“La verdad que es algo muy importante para nosotros y la participación masiva de este evento así lo muestra”, afirmó.

“Armonizar la extracción con el medio ambiente”

El Gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, habló de la importancia del cuidado al medio ambiente en el marco de la explotación minera y dijo que “las empresas inversoras más importantes están firmando convenios de con ONGs internacionales que custodian el tema ambiental”.

“Hay una demanda muy fuerte de que se puede armonizar la extracción de minerales necesarios para la actividad electro intensiva, por ejemplo de los autos, con el cuidado del ambiente”, afirmó Cornejo y dijo que “hay mucha tecnología para hacerlo con el mayor cuidado posible, y de hecho se está haciendo”.

“Creo que podemos darle beneficios a nuestra gente si mantenemos esta política en el tiempo”, cerró Cornejo

“Está cambiando la matriz productiva”

Por su parte del Gobernador de Catamarca, Raúl Jalil dijo que “hay desafíos, y esos desafíos lo vamos a hacer a través de la Mesa del Litio, ya lo hablamos también con Alfredo (Cornejo) que ahora se incorporaron con la Mesa del Cobre”.

“Lo venimos siguiendo a Jujuy, estamos duplicando y vamos a triplicar a la exportación; la minería ya es una realidad en La Puna catamarqueña”, sostuvo Jalil y agregó que “el balance del Seminario de Litio es muy bueno. Hay que tener paciencia, está cambiando la matriz económica y la minería está ayudando y va a ayudar mucho en estabilizar la macro economía para bajar la inflación”.

“Estamos en un punto de inflexión muy importante y vamos a tener mucho crecimiento el año que viene”, cerró el Gobernador de Catamarca.