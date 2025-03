Sin acuerdo por el precio del tabaco: cuándo es la próxima reunión

Tras las primeras reuniones, no hubo acuerdo por el precio del Tabaco Virginia , lo que genera incertidumbre entre los productores. “No se fijó a pesar de todo el esfuerzo, a pesar de todas las exigencias que venimos haciendo , no solamente a los compradores, sino también a las autoridades de ambas provincias”, dijo Pedro Pascuttini , presidente de la Cámara del Tabaco de Jujuy .

Pascuttini afirmó que hay justificaciones para las exigencias, no solo por los gastos, “sino también por lo que es el valor internacional de nuestro producto, que es un bien excluyentemente exportable”, y dijo que insistirán “tratando de lograr lo mejor para los productores”.

Reunión por el precio del tabaco Reunión por el precio del tabaco

Sobre lo que falta para lograr el acuerdo, señaló que debe ser “una mesa de diálogo, una discusión equitativa, equilibrada, buscando siempre el bien de todos", y agregó que “si todos nos esforzamos, ninguno va a salir con dificultades”.

“Quieren hacer pasar que la variable de ajustes sea el productor y eso no puede ser así”, y aclaró que “cuando hay posturas que son exclusivamente soberbias y sin interesar también la otra parte, que son los productores, me parece que no es correcto”.

Lo que piden los productores

Pascuttini dijo que vienen solicitando 4.800 pesos para la clase máxima, que es la B1F. “Hubo alguna insinuación de querer hacer una oferta en un 20%, nosotros estamos solicitando un 70%”, explicó el dirigente que representa a los productores locales.

Una temporada de tabaco difícil

La cara visible de la Cámara del Tabaco dijo que la temporada estuvo “con muchas dificultades, no solamente por las cuestiones económicas, sino también por la imposibilidad de tener la plata justa para hacer una cosecha, y tener los costos exorbitantes que tuvimos”.

Dijo que los costos de la energía, el combustible y los fertilizantes, “ha sacado de todo el contexto de los productores, pero creo que en este sentido lo que debe haber es primar la razonabilidad del equilibrio. Hoy por hoy esto es lo que estamos buscando, que todo se resuelva”.

“Siempre buscamos la solución. Ese es el ánimo, de poder sentarnos, fijar razonablemente el precio, pero siempre atendiendo que es necesario que sepan que el primer eslabón de la cadena de la actividad tabacalera es el productor. Si eso no es entendido así, alguien va a desaparecer y después no van a tener tabaco para poder comprar”, advirtió.