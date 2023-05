Para conocer más detalles, dialogamos con Axel Dell Olio, Presidente de la Asociación para la Disminución de Siniestros Viales. El especialista en la materia dijo en diálogo con nuestro medio que tras buscar datos oficiales dijo que esto se repite en muchas provincia de Argentina. “ Cada viernes, sábado y domingo entre las 00 y las 7, se producen fallecimientos. La gente no va a trabajar a las 2 de la mañana. Esto se refiere a que salimos y pensamos muchas veces que no nos va a agarrar el control y decidimos tomar al volante ”.

El especialista en Seguridad Vial recordó también que las víctimas no son ni siquiera los propios conductores sino que muchas veces termina siendo el acompañante o, lo que es peor, un tercero que no tiene nada que ver.

“Pueden poner miles de leyes de alcohol cero, pero si no tomamos conciencia no sirve de nada”, remarcó Axel Dell Olio.

AXEL DELL OLIO - ESPECIALISTA EN SINIESTROS VIALES

¿Qué pasa con la educación vial?

El Presidente de la Asociación para la Disminución de Siniestros Viales, recordó que la educación vial “es un claro ejemplo de lo que hay que tomar. ¿Hace cuánto que no vemos una campaña en televisión sobre el consumo responsable de alcohol a la hora de conducir?, hace años que esto no se hace en Argentina”.

El especialista sostuvo que se puede hablar más de educación pero si no hay controles y si no se muestra que si una persona hace mal las cosas va a recibir una sanción, no sirve de nada. “No necesariamente tiene que ser súper onerosa. Haceme hacer un curso de 6hs tres veces por semana y devolveme la licencia tras cumplir con un riguroso examen, recién ahí vamos a tomar conciencia", remarcó Dell Olio.

Axel también indicó que no es necesario inventar nada, “hay que ver qué funcionó en otros lados. En España te agarran con un gramo de alcohol en sangre y te meten preso. Desde el 2007 armaron una fiscalía de delitos viales”.

Finalmente, Dell Olio hizo referencia a la corrupción que también existe en el ámbito de la seguridad vial. “Hoy por hoy la coima está al orden del día. No tenemos seguimiento de personas que hayan cometido infracciones graves. El pago de las multas no queda registrado en ningún lado, me voy a otra ciudad a renovar mi licencia y no sale nada en el sistema”, enfatizó.